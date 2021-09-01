В США аллигатор напал на мужчину после урагана "Ида"

Аллигатор оторвал мужчине руку.
Аллигатор напал на мужчину в пригороде Нового Орлеана Слайделле, что в штате Луизиана, который пострадал после урагана "Ида".
Об этом информирует телеканал ABC News.
Аллигатор напал на 71-летнего мужчину. Аллигатор оторвал мужчине руку, оставив его без сознания. Жена пострадавшего вытащила мужа из воды и попыталась сделать перевязку.
Когда она поняла, насколько серьезны травмы, села в свое каноэ и поплыла за медицинской помощью, говорится в заявлении офиса шерифа. Когда женщина вернулась с помощниками шерифа, супруга уже около дома не было.
Власти предупредили местных жителей об опасности нападений диких животных, которые активизировались в поисках пищи после урагана "Ида".
Напомним, в австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.
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