В США аллигатор напал на мужчину после урагана "Ида"

В США аллигатор напал на мужчину после урагана "Ида"

Аллигатор оторвал мужчине руку.

Аллигатор напал на мужчину в пригороде Нового Орлеана Слайделле, что в штате Луизиана, который пострадал после урагана "Ида".

Об этом информирует телеканал ABC News.

Аллигатор напал на 71-летнего мужчину. Аллигатор оторвал мужчине руку, оставив его без сознания. Жена пострадавшего вытащила мужа из воды и попыталась сделать перевязку.

Когда она поняла, насколько серьезны травмы, села в свое каноэ и поплыла за медицинской помощью, говорится в заявлении офиса шерифа. Когда женщина вернулась с помощниками шерифа, супруга уже около дома не было.

Власти предупредили местных жителей об опасности нападений диких животных, которые активизировались в поисках пищи после урагана "Ида".

Напомним, в австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.

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