10 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 июня, в православном календаре день памяти преподобного Никиты Исповедника. Жил он во второй половине VIII века и за свою богоугодную жизнь получил сан епископа. Также был архиепископом Халкидонским (с 726 до 775 года). Мужественно выступал Никита против любой ереси, особенно против иконоборцев.

Всегда епископ помогал нуждающимся. Отличался добротой и милосердием. Часто принимал у себя дома путешественников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обиженных христиан.

Из-за того, что Никита выступал за иконопочитание, его сместили с кафедры, а затем отправили в ссылку в один из палестинских монастырей. Там он и работал до своей смерти.

Церковный праздник 10 июня – день памяти святого Игнатия

О житии святого известно достаточно мало. В церковных преданиях сказано, что он тяготел к служению Господу еще с ранних лет. Потому, как только получил возможность, пошел служить в одном из монастырей. Позже получил сан архимандрита, а затем и епископа. Именно Игнатий построил первую церковь Святой Троицы. Он много путешествовал, распространяя в своих путешествиях христианскую веру. Прославился как чудотворец.

Приметы 10 июня

Народные приметы 10 июня / Фото: Pexels

На муравейниках много муравьев к ветрам.

Пчелы летают роем и сильно гудят — ждите хорошую погоду.

Если нет ветра, то будет большой урожай.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья говорят, что в этот день не стоит оставлять дверь дома открытой, особенно, если в семье есть незамужняя девушка. Считается, что тогда она не выйдет замуж еще долгое время. Нельзя долго возиться с тестом, потому что это может навлечь проблемы с личной жизнью.

Что можно делать завтра

В эту дату наши предки исполняли обрядовые танцы, проводили разные ритуалы для получения благосостояния. Верующие обязательно молились святому Никите Исповеднику, чтобы защитить скот и овощи от болезней.

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