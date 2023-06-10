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Астрологический прогноз на 10 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
281
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 10 июня

Астрологический прогноз на 10 июня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для получения и усвоения важной информации, поэтому необходимо обращать внимание на факты, которые станут известны в это время. 

Символ дня: ключ. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: алый, красный, пунцовый, амарант.

Счастливые камни дня: синяя яшма, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому очень важно вовремя приступить к лечению. 

Питание дня: нельзя ограничивать себя в еде, но и переедать не стоит. 

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости. 

Дачные работы дня: день благоприятен для подкормки растений минеральными удобрениями. 

Магия и мистика дня: гадать сегодня можно только о материальном благополучии. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, особенно – цветные.

Табу дня: нельзя поднимать тяжести – это может стать причиной травмы. 

Цитата дня: "Бывает и так: добежав до финиша, замечаешь, что бежал не в ту сторону" (польский афорист Юзеф Булатович). 

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Дата публикации
Просмотры
281
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