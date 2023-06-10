Астрологический прогноз на 10 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для получения и усвоения важной информации, поэтому необходимо обращать внимание на факты, которые станут известны в это время.

Символ дня: ключ.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: алый, красный, пунцовый, амарант.

Счастливые камни дня: синяя яшма, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и длятся долго, поэтому очень важно вовремя приступить к лечению.

Питание дня: нельзя ограничивать себя в еде, но и переедать не стоит.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.

Дачные работы дня: день благоприятен для подкормки растений минеральными удобрениями.

Магия и мистика дня: гадать сегодня можно только о материальном благополучии.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, особенно – цветные.

Табу дня: нельзя поднимать тяжести – это может стать причиной травмы.

Цитата дня: "Бывает и так: добежав до финиша, замечаешь, что бежал не в ту сторону" (польский афорист Юзеф Булатович).

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