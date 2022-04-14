14 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

14 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

14 апреля 2022 года – понедельник. 50-й день войны России против Украины. 104-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

14 апреля – День "Посмотри на небо". Его цель – расширить свои горизонты.

14 апреля – "День высоких достижений". Предлагается сделать что-то положительно важное, то, чего вы раньше сделать не решались.

14 апреля проводится "Это отстойный день". Спонсор святая организация That Sucks LLC. Идея – отбросить все, что ужасно и неправильно в мире.

14 апреля – какой сегодня церковный праздник

14 апреля - День Марии Египетской / commons.wikimedia.org

14 апреля в православном календаре – День Марии Египетской. Родилась святая в середине 5 века в Египте. В 12 лет она покинула родительский дом и отправилась в Александрию. При молодости вела блудливую жизнь, пока не покаялась. Это случилось, когда Мария с другими паломниками посещала Храм Гроба Господня. На входе она вдруг поняла, что вела разгульный образ жизни. С этого времени девушка поселилась в пустыне, где почти 50 лет молилась и искупила грехи.

В народе к Марии Египетской обращались за защитой от дурного слова и порчи. Она считалась покровительницей раскаявшихся женщин. Мария Египетская также считалась страшной судьей для тех, кто этого не сделал.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 апреля

Какие сегодня именины: Мария, Марко, Макар, Макарий, Ефим, Аврам, Мелетий, Абрам, Эльвира, Гордий.

14 апреля родились:

1888 год – украинский поэт и литературный деятель Нарбут Владимир Иванович;

1924 год – украинская певица и актриса театра, Народная артистка Украины Мария Харченко;

1945 год – украинский художник-график, педагог Андрей Чебыкин.

Что нельзя делать 14 апреля

14 апреля чествуют Святую Марию. В этот день нельзя сквернословить, использовать бранные слова, желать людям плохого.

Не стоит грешить чревоугодием – следует употреблять простую пищу.

Не пытайтесь планировать важные дела.

Нельзя петь и танцевать.

Запрещается веселиться.

Употреблять спиртные напитки.

Мужчинам работать или что-либо планировать – хорошей реализации планов не ожидай.

Что можно делать

В этот день святые молятся за благополучие, покровительство и чтобы брак был счастлив.

На 14 апреля говорят, что если жена сегодня приготовит блины, смажет их медом и над ними прочтет специальную молитву святой Марии, а затем угостит ими мужа, то он станет самым любящим и заботливым на свете, а брак будет счастлив.

Памятные события 14 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 14 апреля:

1687 год - английский король Яков II предоставил равные права католикам и протестантам.

1768 год - Максим Зализняк и Иван Гонта подняли восстание гайдамаков против поляков (начало Колиивщины).

1852 год – при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне – Исторический архив Украины в Киеве).

1865 год – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил американского президента Авраама Линкольна.

1871 год – в Германии основан парламент – рейхстаг.

1894 год – первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1912 год - крупнейший в то время пассажирский лайнер мира "Титаник" столкнулся с айсбергом.

1930 год - на экраны вышел фильм режиссера Александра Довженко "Земля".

1961 год - в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.

1978 год - в Тбилиси прошла массовая демонстрация с требованием признания грузинского языка официальным.

1991 год – из Музея Ван Гога в Амстердаме было похищено 20 картин на 500 млн долларов.

2003 год – расшифрованный человеческий геном.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В народе 14 апреля называли "Мария – пустые щи". По сей день у крестьян на Руси получались все запасы пищи, что даже не оставалось кислой капусты.

Несколько веков назад 1 апреля уже ассоциировалось с обманом и розыгрышами. Так считалось, что если Марию Египетскую обмануть 12 человек, будет везти все 12 месяцев в году. А девушки в этот день пытались обмануть 9 мужчин, чтобы после замужества мужчина им не изменял.

Также в этот день считался днем ​​домового. Поэтому для его удобрения нужно было обманывать друг друга.

Приметы: