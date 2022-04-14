14 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

14 апреля 2022 года – понедельник. 50-й день войны России против Украины. 104-й день года.
Какой сегодня день в Украине и мире
14 апреля – День "Посмотри на небо". Его цель – расширить свои горизонты.
14 апреля – "День высоких достижений". Предлагается сделать что-то положительно важное, то, чего вы раньше сделать не решались.
14 апреля проводится "Это отстойный день". Спонсор святая организация That Sucks LLC. Идея – отбросить все, что ужасно и неправильно в мире.
14 апреля – какой сегодня церковный праздник
14 апреля в православном календаре – День Марии Египетской. Родилась святая в середине 5 века в Египте. В 12 лет она покинула родительский дом и отправилась в Александрию. При молодости вела блудливую жизнь, пока не покаялась. Это случилось, когда Мария с другими паломниками посещала Храм Гроба Господня. На входе она вдруг поняла, что вела разгульный образ жизни. С этого времени девушка поселилась в пустыне, где почти 50 лет молилась и искупила грехи.
В народе к Марии Египетской обращались за защитой от дурного слова и порчи. Она считалась покровительницей раскаявшихся женщин. Мария Египетская также считалась страшной судьей для тех, кто этого не сделал.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 апреля
Какие сегодня именины: Мария, Марко, Макар, Макарий, Ефим, Аврам, Мелетий, Абрам, Эльвира, Гордий.
14 апреля родились:
- 1888 год – украинский поэт и литературный деятель Нарбут Владимир Иванович;
- 1924 год – украинская певица и актриса театра, Народная артистка Украины Мария Харченко;
- 1945 год – украинский художник-график, педагог Андрей Чебыкин.
Что нельзя делать 14 апреля
- 14 апреля чествуют Святую Марию. В этот день нельзя сквернословить, использовать бранные слова, желать людям плохого.
- Не стоит грешить чревоугодием – следует употреблять простую пищу.
- Не пытайтесь планировать важные дела.
- Нельзя петь и танцевать.
- Запрещается веселиться.
- Употреблять спиртные напитки.
- Мужчинам работать или что-либо планировать – хорошей реализации планов не ожидай.
Что можно делать
- В этот день святые молятся за благополучие, покровительство и чтобы брак был счастлив.
- На 14 апреля говорят, что если жена сегодня приготовит блины, смажет их медом и над ними прочтет специальную молитву святой Марии, а затем угостит ими мужа, то он станет самым любящим и заботливым на свете, а брак будет счастлив.
Памятные события 14 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 14 апреля:
- 1687 год - английский король Яков II предоставил равные права католикам и протестантам.
- 1768 год - Максим Зализняк и Иван Гонта подняли восстание гайдамаков против поляков (начало Колиивщины).
- 1852 год – при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне – Исторический архив Украины в Киеве).
- 1865 год – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил американского президента Авраама Линкольна.
- 1871 год – в Германии основан парламент – рейхстаг.
- 1894 год – первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
- 1912 год - крупнейший в то время пассажирский лайнер мира "Титаник" столкнулся с айсбергом.
- 1930 год - на экраны вышел фильм режиссера Александра Довженко "Земля".
- 1961 год - в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.
- 1978 год - в Тбилиси прошла массовая демонстрация с требованием признания грузинского языка официальным.
- 1991 год – из Музея Ван Гога в Амстердаме было похищено 20 картин на 500 млн долларов.
- 2003 год – расшифрованный человеческий геном.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
В народе 14 апреля называли "Мария – пустые щи". По сей день у крестьян на Руси получались все запасы пищи, что даже не оставалось кислой капусты.
Несколько веков назад 1 апреля уже ассоциировалось с обманом и розыгрышами. Так считалось, что если Марию Египетскую обмануть 12 человек, будет везти все 12 месяцев в году. А девушки в этот день пытались обмануть 9 мужчин, чтобы после замужества мужчина им не изменял.
Также в этот день считался днем домового. Поэтому для его удобрения нужно было обманывать друг друга.
Приметы:
- Гроза 14 апреля предвещает засушливое лето.
- Если в ночь на Марии ясное звездное небо, значит, год будет урожайный.
- Сырая погода – на урожай грибов.
- Гром гремит – до ясного теплого лета.
- Разлив воды – к разнотравью и хорошему сенокосу.
- Тучи синего цвета говорят о приближении тепла.
- Если пчелы вылетели из ульев и роем кружатся над ними, весна будет ранней.