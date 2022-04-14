14 квітня 2022 року: який сьогодні день / Pexels

14 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

14 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

14 квітня 2022 року - понеділок. 50-й день війни Росії проти України. 104-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

14 квітня - День "Подивися на небо". Його мета – розширити свої горизонти.

14 квітня - "День високих досягнень". Пропонується зробити щось позитивно значуще, те, чого ви раніше зробити не наважувалися.

14 квітня проводиться "Це відстійний день". Спонсор свята організація That Sucks LLC. Ідея – відкинути все, що жахливе і неправильно в світі.

14 квітня - яке сьогодні церковне свят

14 квітня - День Марії Єгипетської / commons.wikimedia.org

14 квітня в православному календарі - День Марії Єгипетської. Народилась свята в середині 5 століття у Єгипті. В 12 років вона залишила батьківську домівку і вирушила до Олександрії. За молодості вела блудливе життя, поки не покаялася. Це сталося, коли Марія з іншими прочанами відвідувала Храм Гробу Господнього. На вході вона раптом зрозуміла, що вела розгульний спосіб життя. Відтоді дівчина оселилася в пустелі, де майже 50 років молилася та спокутувала гріхи.

В народі до Марії Єгипетської зверталися за захистом від поганого слова та псування. Вона вважалася покровителькою жінок, що розкаялися. Марію Єгипетську також вважали страшною суддею для тих, хто цього не зробив.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 квітня

Які сьогодні іменини: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій.

14 квітня народились:

1888 рік — український поет і літературний діяч Нарбут Володимир Іванович;

1924 рік — українська співачка та акторка театру, Народна артистка України Марія Харченко;

1945 рік — український художник-графік, педагог Андрій Чебикін.

Що не можна робити 14 квітня

14 квітня вшановують Святу Марію. У цей день не можна лихословити, використовувати лайливі слова, бажати людям поганого.

Не варто грішити обжерливістю – варто вживати просту їжу.

Не намагайтеся планувати важливі справи.

Не можна співати і танцювати.

Забороняється веселитися.

Вживати спиртні напої.

Чоловікам працювати або щось планувати – гарної реалізації планів не очікуй.

Що можна робити

В цей день святої моляться за добробут, заступництво і щоб шлюб був щасливим.

На 14 квітня кажуть, що якщо дружина сьогодні приготує млинці, змаже їх медом і над ними прочитає спеціальну молитву святої Марії, а потім пригостить ними чоловіка, то він стане найбільш люблячим і турботливим на світі, а шлюб буде щасливим.

Пам'ятні події 14 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 14 квітня:

1687 рік — англійський король Яків II надав рівні права католикам і протестантам;

1768 рік — Максим Залізняк та Іван Ґонта підняли повстання гайдамаків проти поляків (початок Коліївщини);

1852 рік — при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України в Києві).

1865 рік — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.

1871 рік — у Німеччині заснований парламент — рейхстаг;

1894 рік — перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.

1912 рік — найбільший на той час пасажирський лайнер світу "Титанік" зіткнувся з айсбергом.

1930 рік — на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка" Земля".

1961 рік — у Москві відбулася урочиста зустріч першого космонавта Юрія Гагаріна;

1978 рік — у Тбілісі пройшла масова демонстрація з вимогою визнання грузинської мови офіційною;

1991 рік — з Музею Ван Гога в Амстердамі було викрадено 20 картин на 500 млн дол.;

2003 рік — розшифрований людський геном.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

В народі 14 квітня називали "Марія - порожні щі". До цього дня у селян на Русі виходили всі запаси їжі, що навіть не лишалося кислої капусти.

Кілька століть тому 1 квітня вже асоціювалося з обманом і розіграшами. Так вважалося, що якщо на Марію Єгипетську обдурити 12 осіб, буде щастити усі 12 місяців в році. А дівчата цього дня намагалися обдурити 9 чоловіків, щоб після заміжжя чоловік їх не зраджував.

Також цей день вважався днем домовика. Тому для його задобрювання потрібно було обдурювати одне одного.

Прикмети: