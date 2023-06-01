2 июня – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 июня, в православном календаре день памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Произошли события во времена правления императора Нумериана. Он разослал воинов, которые должны были разыскивать христиан. Привели воины к нему белокурого юношу Фалалея. Когда правитель расспрашивал его о вероисповедании, Фалалей ясно сказал, что он христианин из Ливана, который уже на родной земле избежал казни за свою веру во Христа.

Правитель разозлился и приказал двум своим воинам, Александру и Астерию, просверлить мученику голени, протащить в дыры веревку и повесить мужчину вниз головой. Однако Бог пришел мучителям, поэтому они просверлили обрубок дерева и повесили его вместо мученика.

Увидел правитель, что его жестоко обманули и приказал схватить воинов и избить их. Они также рассказали, что исповедуют христианство и прославляют Бога. Поэтому им отрубили головы. Дважды пытался Нумериан просверлить голени мученику, но благодать Божия не пускала.

Тогда посоветовал один из волхвов правителя бросить Фалалея на еду к диким зверям, но и те не коснулись юноши, а лишь смиренно приникли ему к ногам. Увидев это, народ начал кричать: "Великий Бог христианский. Боже Фалалея, помилуй нас!". Схватили люди волхва и бросили к зверям, которые сразу того разорвали. Тогда правитель вытащил меч и убил мученика. Случилось это в 284 году.

Приметы 2 июня

Народные приметы 2 июня / Фото: Pexels

Часто ныряют утки – ждите дождей.

Пчелы образовали рой и летают так – будет дождь.

На елке много шишек – хорошо уродят огурцы.

Что завтра нельзя делать

Часто в ночь на 2 июня снятся вещие сны, но если вы хотите, чтобы сон сбылся, о нем нельзя никому рассказывать. Также Церковь запрещает ругаться, злословить, ссориться и лениться. Нельзя есть блюда из рыбы.

Что можно делать завтра

Наши предки с 2 июня начинали сажать огурцы, но делали это всегда наедине и даже не рассказывали другим членам семьи об этом процессе. Женщины обязательно утром умывались рассолом из огурцов, верили, что тогда кожа будет гладкой и упругой.

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