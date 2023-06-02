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Астрологический прогноз на 2 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 июня

Астрологический прогноз на 2 июня / Фото: Credits

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо – разумеется, по возможности – отказаться от работы над серьезными делами, предпочтя им спокойную – рутинную и монотонную – деятельность. 

Символ дня: шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, кумачовый. 

Счастливые камни дня: изумруд, агат, гагат. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: существует вероятность обострения хронических заболеваний, с которыми можно бороться по заранее прописанной лечащим врачом схеме. 

Питание дня: в пищу можно употреблять только постные блюда. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: можно рыхлить и вскапывать землю, окучивать, поливать и удобрять растения.

Магия и мистика дня: можно медитировать и читать эзотерическую литературу. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но ориентироваться надо не на сам сюжет сна (он вряд ли проиграется в реальной жизни), а на подсказку, которую он несет. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проиграют даже самые везучие в этом отношении люди. 

Цитата дня: "Кто начинает с уверенности, закончит тем, что усомнится, а кто начинает с сомнений, закончит уверенностью" (Фрэнсис Бэкон). 

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Дата публикации
Просмотры
208
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