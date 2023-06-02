Астрологический прогноз на 2 июня

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо – разумеется, по возможности – отказаться от работы над серьезными делами, предпочтя им спокойную – рутинную и монотонную – деятельность.
Символ дня: шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, кумачовый.
Счастливые камни дня: изумруд, агат, гагат.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: существует вероятность обострения хронических заболеваний, с которыми можно бороться по заранее прописанной лечащим врачом схеме.
Питание дня: в пищу можно употреблять только постные блюда.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: можно рыхлить и вскапывать землю, окучивать, поливать и удобрять растения.
Магия и мистика дня: можно медитировать и читать эзотерическую литературу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но ориентироваться надо не на сам сюжет сна (он вряд ли проиграется в реальной жизни), а на подсказку, которую он несет.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проиграют даже самые везучие в этом отношении люди.
Цитата дня: "Кто начинает с уверенности, закончит тем, что усомнится, а кто начинает с сомнений, закончит уверенностью" (Фрэнсис Бэкон).
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