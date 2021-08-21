21 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В старину в этот день праздновали Мирона-Ветрогона и предсказывали погоду на январь.

Какой сегодня день

В субботу, 21 августа, в мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, Всемирный день бездомных животных и Всемирный день Аватара. В Латвии в этот день празднуют День независимости, в Марокко — День молодежи.

Памятные даты 21 августа

1627 — В Киеве выпущен первый словарь украинского языка "Лексикон словенороский" Памвы Беринди.

1911 — из Лувра (Париж) похищена картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ( "Джоконда"), которая была найдена только через два года в Королевстве Италия.

1914 — основан футбольный клуб "Васко да Гама".

1914 — Ян Нагурский совершил первый в мире полет в Арктику.

1932 — в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

1937 — СССР и Китай подписали Договор о ненападении.

Церковный праздник сегодня 21 августа

21 августа православная церковь чтит память епископа Мирона Критского. По преданию, святитель Мирон был хорошим человеком, и с его именем связано множество удивительных легенд. Например, рассказывают, что когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры, забрались в его кладовую и собирали зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью воры обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцам. Это считается первым чудом Мирона.

Жители Крита, зная о добросердечности Мирона, единогласно избрали его епископом, и после этого он начал творить настоящие чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и угрожала городу большим наводнением, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя ругаться и жаловаться на жизнь вслух, иначе ветер подхватит эти слова и "понесет выполнять".

Нельзя мыть в доме полы. Считается, что если начать мыть пол, вместе с грязью можно вымыть счастье и достаток.

Не надо принимать важные решения, заключать сделки.

Приметы на 21 августа

В старину Мирона называли ветрогонами, поскольку в этот день часто случались сильные ветры. По погоде на Мирона судили о том, каким будет грядущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь ожидается ненастным.

Если вдруг на Мирона выпадал иней — это означало, что следующим летом можно было надеяться на хороший урожай. На Мирона было принято собирать в лесу ежевику. Вкусную ягоду ели как лакомство в свежем виде, готовили из нее варенье, пастилу, кисель, настойки и вина. Листья ежевики заваривали как чай — вместе с листьями смородины и земляники.

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Небо красное на востоке — погода будет ветреная.

Туман и роса утром — погода будет хорошей.

Ветер дует порывами — будет тихая погода, если непрерывно — к ненастью.

Лягушки выходят на сушу и прыгают — к туману или ливням.

Именины 21 августа

День ангела (именины) сегодня, 21 августа, празднуют: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Николай, Мирон, Федор.

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