Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова: кто еще попал под ограничения

Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова: кто еще попал под ограничения

Общее количество официальных лиц, находящихся под санкциями России, увеличилось до 922.

Россия расширила ограничительные меры против Украины, добавив в санкционный перечень еще 73 человек, в том числе министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Соответствующее постановление в ночь на субботу, 21 августа, подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на официальном Интернет-портале правовой информации РФ.

Общее количество украинских официальных лиц, находящихся под санкциями России, увеличилось до 922. Кроме руководителей МИД и СНБО, в списке оказались:

первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;

председатель Счетной палаты Валерий Пацкан;

советник министра энергетики Елена Зеркаль;

бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский;

уполномоченная по правам человека Людмила Денисова;

губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Напомним, что на заседании в пятницу, 20 августа, СНБО ввела полный пакет санкций против скандального главреда-беглеца Гужвы, блогера Шария и его жены и пр. В общем вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.

Новости Украины: порция санкций от СНБО - кто попал под ограничения

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