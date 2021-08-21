Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова: кто еще попал под ограничения

Общее количество официальных лиц, находящихся под санкциями России, увеличилось до 922.
Россия расширила ограничительные меры против Украины, добавив в санкционный перечень еще 73 человек, в том числе министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Соответствующее постановление в ночь на субботу, 21 августа, подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на официальном Интернет-портале правовой информации РФ.
Общее количество украинских официальных лиц, находящихся под санкциями России, увеличилось до 922. Кроме руководителей МИД и СНБО, в списке оказались:
- первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;
- председатель Счетной палаты Валерий Пацкан;
- советник министра энергетики Елена Зеркаль;
- бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский;
- уполномоченная по правам человека Людмила Денисова;
- губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Напомним, что на заседании в пятницу, 20 августа, СНБО ввела полный пакет санкций против скандального главреда-беглеца Гужвы, блогера Шария и его жены и пр. В общем вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.