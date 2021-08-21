Вертолеты США эвакуировали американцев из отеля в Кабуле

В США уверяют, что это единственный случай, когда их вертолеты покинули территорию аэропорта для эвакуации.

В Афганистане из отеля Baron Hotel, расположенного неподалеку от аэропорта Кабула, вертолетами эвакуировали 169 американцев.

Об этом в пятницу, 20 августа, со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби сообщает CNN.

По словам Кирби, три вертолета CH-47 Chinook вылетели из военной части аэропорта, чтобы забрать граждан США и доставить их на аэродром. Спикер не уточнил, сколько рейсов совершили вертолеты.

"Это была очень быстрая и безопасная операция", — заверил он. Сначала, продолжил Кирби, планировалось, что американцы пройдут через один из главных входов в аэропорт - "Abbey Gate", расположенный в 200 метрах от Baron Hotel, однако там "собралась большая толпа, и некоторые чувствовали себя небезопасно".

Спикер отметил, что хотя в некоторых случаях раньше американцев, которые прибывали в аэропорт, сопровождали военные США, это единственный случай, когда американские вертолеты покинули территорию аэродрома.

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Решение о вылете вертолетов принял командир "на месте". "Он выполнил миссию, которая, по его мнению, была в лучших интересах — помочь этим американцам, и он это сделал", — сказал Кирби.

Между тем эвакуации в аэропорту Кабула ожидают шесть тысяч человек.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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