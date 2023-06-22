23 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 23 июня, в православном календаре день памяти священномученика Тимофея Прусского. Тимофей Прусский родился в XVII веке в семье известного местного купца. С юности он проявлял большое желание поклоняться Богу и служить Церкви. После окончания школы Тимофей поступил в духовную семинарию, где под руководством мудрых наставников получил образование, которое помогло ему стать духовным лидером.

Тимофей отличался своей глубокой верой, силой духа и неутомимым трудолюбием. Он провел много времени в молитве и изучении Священного Писания, чтобы обрести духовную мудрость и понимание. Его пастырские таланты и благочестивость росли с каждым днем, и он приобрел уважение и признание верующих.

В течение своей жизни священномученик Тимофей Прусский распространял слово Божие, вдохновляя других своим примером. Он организовывал богослужения, проповедовал милосердие и помогал потерянным и убогим. Тимофей был примером смирения и самоотверженности, всегда стараясь помочь другим в их нуждах.

Церковный праздник 23 июня – день памяти мучеников Александра и Антонины

Александр и Антонина были мучениками, пострадавшими за свою веру во Христа в ранние христианские времена. Согласно легенде, они жили в Египте в III веке. Александр был высокопоставленным чиновником в императорской армии, а Антонина – его женой. Они оба были преданными христианами и сильно разжигали веру в своей среде.

Во времена правления императора Диоклетиана, известного своей враждой к христианству, Александру и Антонине относились с подозрением и преследовали. Их задержали и привели перед судом, где они отказались отступиться от своих убеждений. Несмотря на угрозы и наказания, они остались стойкими в своей вере и готовы были жертвовать своей жизнью ради Бога.

Получив отказ от Александра и Антонины, император приказал их запереть в темницу и подвергать мучениям. В течение длительного периода мученичества они были подвержены невыразимым страданиям, но они не изменили своей вере и остались верны Христу до самого конца. В конце концов, их казнили, изгнав их насмерть.

Приметы 23 июня

Народные приметы 23 июня / Фото: Pexels

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Что завтра нельзя делать

Согласно церковным традициям в эту дату нельзя скупиться, потому что в будущем вы сами будете нуждаться в деньгах. Запрещено ругаться, унывать, злословить, потому что можно в свою жизнь "привлечь" неприятности. Не стоит свои окна оставлять открытыми и заглядывать в чужие окна.

Что можно делать завтра

В древности 23 июня считали магическим днем, когда к людям восходили разные знамения и знаки сверху. Поэтому пытались обращать внимание на любые мелочи. Также считалось, что этот день нужно провести в хорошем настроении, не поддаваться провокациям.