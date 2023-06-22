23 червня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 23 червня, в православному календарі — день пам’яті священномученика Тимофія Пруського. Тимофій Пруський народився у XVII столітті в родині відомого місцевого купця. Від юності він виявляв велике бажання поклонятися Богу та служити Церкві. Після закінчення школи Тимофій вступив до духовної семінарії, де під керівництвом мудрих наставників отримав освіту, що допомогла йому стати духовним лідером.

Тимофій вирізнявся своєю глибокою вірою, силою духу та невтомною працелюбністю. Він провів багато часу в молитві та вивченні Святого Письма, щоб набути духовної мудрості й розуміння. Його пастирські таланти та благочестивість зростали з кожним днем, і він здобув повагу та визнання вірян.

Протягом свого життя священномученик Тимофій Пруський розповсюджував слово Боже, надихаючи інших своїм прикладом. Він організовував богослужіння, проповідував милосердя та допомагав загубленим та убогим. Тимофій був прикладом покори й самовідданості, завжди стараючись допомогти іншим в їхніх потребах.

Церковне свято 23 червня — день пам'яті мучеників Олександра та Антоніни

Олександр та Антоніна були мучениками, що постраждали за свою віру в Христа в ранні християнські часи. Згідно з легендою, вони жили в Єгипті в III столітті. Олександр був високопоставленим посадовцем в імператорській армії, а Антоніна - його дружиною. Вони обоє були відданими християнами і сильно розпалювали віру в своєму середовищі.

За часів правління імператора Діоклетіана, відомого своєю ворожнечею до християнства, до Олександра та Антоніни ставилися з підозрою і переслідували. Їх затримали і привели перед суд, де вони відмовилися відступитися від своїх переконань. Незважаючи на загрози й покарання, вони залишилися стійкими в своїй вірі і готові були жертвувати своїм життям заради Бога.

Отримавши відмову від Олександра та Антоніни, імператор наказав замкнути їх у темниці та піддавати мукам. Протягом тривалого періоду мучеництва вони були піддані невимовним стражданням, але не зрадили своєї віри і залишилися вірними Христу до самого кінця. Врешті-решт їх стратили, вигнавши їх на смерть.

Прикмети 23 червня

Народні прикмети 23 червня / Фото: Pexels

Павуків не видно — чекайте на зміну погоди.

Якщо засушлива погода — до добра це не призведе.

Багато мишей бігають полем — рік буде голодним і неврожайним.

Що завтра не можна робити

Згідно з церковними традиціями, в цю дату не можна скупитися, тому що в майбутньому ви самі потребуватимете грошей. Заборонено лаятися, сумувати, лихословити, тому що можна до свого життя "притягнути" неприємності. Не варто свої вікна залишати відчиненими і заглядати до чужих вікон.

Що можна робити завтра

В давнину цей день вважали магічним, коли до людей сходили різні знамення та знаки згори. Тому намагалися звертати увагу на будь-які дрібниці. Також вважалося, що цей день потрібно провести в гарному настрої, не піддаватися на провокації.