28 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

28 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в Украине празднуют День авиации и День дальнобойщика.

Какой сегодня день

В субботу, 28 августа, в мире отмечают День мечты. В Литве отмечают День железнодорожника, в Северной Корее — День молодежи, в Мексике — Национальный день бабушек и дедушек, в Польше — День авиации, в Черногории — День королевства. В Украине в этот день празднуют День авиации, День дальнобойщика и День города Тернополь.

Памятные даты 28 августа

1797 — США согласились платить выкуп Тунису за то, чтобы прекратилось пиратство в отношении американских кораблей в Средиземном море.

1850 — в Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин".

1937 — в Японской империи была основана компания "Toyota".

1963 — у Мемориала Линкольна в Вашингтоне собрались 200 000 участников марша протеста против расовой сегрегации и дискриминации. Перед ними со своей знаменитой речью "У меня есть мечта" выступил борец за гражданские права темнокожих граждан Америки Мартин Лютер Кинг.

Марш в Вашингтоне, 1963 / Associated Press

1996 — после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни порознь лондонский суд официально развел британского принца Чарльза и принцессу Диану.

Церковный праздник сегодня 28 августа

28 августа православные христиане празднуют великий праздник Успения Божией Матери, когда Божия Матерь отошла на небо к своему Сыну Иисусу Христу.

Кроме того, 28 августа — день завершения Успенского поста и завершение церковного календарного года.

Успения Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года.

Что нельзя делать в этот день

На Успение Богородицы желательно не работать, а провести день в тишине, покое сердца и мыслей.

Нельзя ссориться, совершать плохих поступков.

Желательно не начинать новых дел, потому что праздничные дни — для Господа, а не для работы, и работа в праздничные дни считается неблагословенной.

Приметы на 28 августа

Полевые цветы пахнут сильнее, чем обычно — к ненастью.

Хорошая погода — бабье лето будет прохладным.

Если вода не волнуется, тогда осень будет безветренная, а зимой не будет метелей.

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Многие паутины — примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной.

После захода солнца вокруг земли появляется туман, который до рассвета рассеивается — к дождю.

Associated Press

Именины 28 августа

День ангела (именины) сегодня, 28 августа, празднует только Мария.

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