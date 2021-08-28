Народные приметы, обряды и обычаи 28 августа

Бледная Луна— на непогоду.

28 августа церковь и верующие чествуют Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, икону Успения Божией Матери Киево-Печерской, Ацкурскую, Цилканскую, Влахернскую, Бахчисарайскую иконы Божией Матери.

28 августа: церковный праздник

Успения Пресвятой Богородицы — день окончания земной жизни святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. По христианской традиции называется успением, а не смертью. По преданию в этот день апостолы собрались в Иерусалиме для прощания и захоронения Богородицы. Отмечается как большая торжественность в восточных христианских церквях — православных и католических церквях, а также армянской церкви.

Имеет исторических данных, как долго Мария еще находилась на земле после Христова Вознесения, ни когда, где и как она умерла, об этом в Евангелии ничего не упомянут.

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После Пятидесятницы Дева Мария находилась в Иерусалиме около 10 лет. Дальнейшая жизнь Богоматери описано только в апокрифических источниках, не вошедшие в Библию и не имеют догматического авторитета.

28 августа: народные традиции

Это время, когда полностью заканчивали жать и готовились встречать осень; начало свободного выпаса в Карпатах. Кто до сих пор не успел собрать хлеб, то устраивали коллективную братчину. К Успению должны быть окончательно собраны все фрукты. После Успения уже начинается "молодое" бабье лето, которое длится до 11 сентября. Если в это время хорошая погода, то "старое" бабье лето (11 — 12 сентября) будет предосудительным.

28 августа: что следует делать

В этот день начинали сеять во всех зонах Украины. Хозяева, в частности, зерном из колосьев с обжиночных венков и "Спасов бород» — оставленных в конце поля обрядовых стеблей, перед посевом говорили: "Роды, Боже, и благослови!".

28 августа: что категорически запрещено

По традиции, крестьяне в этот день брились, потому что "не годится, пока не обсеюсь".

28 августа: украинские народные приметы

Бледная Луна — на непогоду, чистая и яркая — на хорошую погоду.

Мигание звезд — признак ухудшения погоды с усилением ветра. Если на чистом небе не видно малых звезд — быть буре.

Если вечером звезды светят ясно — будет теплый, солнечный день, когда звезды тусклые дождя. Два вечера подряд на форуме месяца и звезды светят — к дождю.

Если вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также раскраснелось — ночью соберется на грозу.

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