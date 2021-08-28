Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 28 августа

Астрологический прогноз на 28 августа

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность – можно будет не только сделать новые дела, но и завершить старые, до которых до сих пор не доходили руки. Удачными будут операции с финансами и недвижимостью. 

Символ дня: античная колесница, Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.  

Число дня: 3. 

Цвет дня: фиолетовый и сиреневый. 

Камни дня: циркон, обсидиан, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: печень, кроветворная система. 

Болезни дня: необходимо исключить из рациона алкоголь, жирную и жареную пищу – все это может негативно сказаться на работе печени. Необходимо также принять меры для очищения крови – пить травяные чаи и свежевыжатые соки, есть как можно больше моркови и свеклы. 

Слова дня: движение – жизнь. 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: люди, вступившие в брак в этот день, будут жить вместе долго и счастливо. 

Мистика дня: день, когда можно заниматься так называемой домашней магией, используя в качестве ее "орудий" то, что находится под рукой. Так, можно накрыть путь в дом токсичным людям, воткнув иголки в дверной косяк. 

Табу дня: любая – даже незначительная – рана чревата заражением крови, поэтому даже слегка поцарапавшись, необходимо тщательно ее продезинфицировать. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются талантливые люди, которые с самого детства проявляют свои выдающиеся способности, за что их называют вундеркиндами. Им также присуще чувство справедливости и чутье на ложь – обмануть такого человека практически невозможно. 

Читайте также: Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: хороший день для романтических отношений и признаний

Следующая публикация