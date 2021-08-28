Три знака Зодиака, которым сегодня улыбнется удача

Позитивный и творческий день, когда можно приступать к воплощению в жизнь любых задач – особенно тех, в которых есть креативная составляющая. На удачу в эту рабочую субботу можно рассчитывать в любых финансовых вопросах – можно подписывать контракты, заключать сделки, налаживать деловые контакты и принимать выгодные предложения перейти на новое – более перспективное и хорошо оплачиваемое – место работы.

Сегодня, 28 августа, удача ждет представителей всех знаков Зодиака, но трем из них она улыбнется особенно широко.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов удача будет поджидать во время служебных поездок и командировок любого рода, в которые они могут отправиться, поэтому – как бы им ни хотелось в это время посидеть дома – не стоит отказываться от возможности куда-нибудь уехать. Мало того что представители знака смогут выполнить и перевыполнить план командировки, получив благодарность – в том числе и материальную – от своего начальства, так им еще и удастся совместить приятное с полезным – работу с отдыхом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы вполне могут рассчитывать на предложение занять должность своей мечты – как на нынешнем, так и на новом месте работы. Надо признать, что представители знака давно это заслужили – они активны, инициативны и для любой профессиональной задачи находят оригинальное и креативное решение. Они наилучшим образом проявят себя на новом месте работы, что по достоинству оценит непосредственное начальство, которое решит, что сделало в их лице хорошее приобретение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют проводить переговоры – причем как делового, так и личного свойства. В первом случае представителям знака удастся достичь договоренности по серьезным финансовым и бизнес-вопросам и заручиться поддержкой своих партнеров, во втором – выяснить, что мешает двум любящим друг друга людям обрести взаимопонимание в отношениях. Главное, проявлять максимум доброжелательности и откровенности: тот, кто закроется в себе, не сможет настроиться на позитив.

Читайте также: Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: хороший день для романтических отношений и признаний

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку