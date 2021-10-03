3 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день 150 лет назад в США был основан День благодарения.

Какой сегодня день

В воскресенье, 3 октября, в мире отмечают Всемирный день сельскохозяйственной техники. В Германии в этот день празднуют День Германского единства (1990), в Южной Корее — День Основания Нации.

Памятные даты 3 октября

1863 — Президент США А. Линкольн объявил каждый последний четверг ноября Днем благодарения.

1906 — Международным сигналом бедствия был утвержден сигнал SOS (ранее действовал сигнал CQD).

1925 — Открыт Харьковский государственный театр оперы и балета.

1929 — Королевство сербов, хорватов и словенцев получило официальное название Югославия.

1932 — Королевство Ирак получил полную независимость от Великобритании.

1952 — Великобритания провела испытания своей первой ядерной бомбы.

1952 — В Лос-Анджелесе сделана первый видеозапись на магнитную ленту.

1973 — Памятник выдающейся украинской поэтессе Лесе Украинцы открыт в Киеве.

Церковный праздник сегодня 3 октября

3 октября православная церковь чтит память великомученика Евстафия Римского. Он был военачальником при императоре Тите и Траяне. Евстафий решил принять христианство после того, как во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого Спасителя. Вместе с ним крестились его жена Феописта и двое их сыновей. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот упал, а сам он был разлучен с женой и детьми.

Перенеся испытания без ропота, мужчина снова воссоединился с родными, а позже император Траян призвал его в качестве военачальника. При следующем правителе, Адриане, который устроил большое языческий праздник, Евстафий отказался принести жертвы идолам. Разгневанный император казнил христианина.

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Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя встряхивать воду с вымытых рук.

Не стоит делать подарки в этот день.

Запрещено собираться за общим столом 13 человек одновременно.

Сегодня нельзя идти в лес, потому что можно легко заблудиться.

Приметы на 3 октября

На Руси святого Евстафия именовали Ветряком, а этот день называли Астафиевы ветры. "Ветряк дует всяк", — говорили люди. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера — к стуже, с юга — к теплу, с запада — к дождю, с востока — к ясным дням. Южный ветер также обещал хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елках выросли низко, нужно ожидать ранних морозов.

Обычно 3 октября было принято рубить капусту, поскольку считали, что именно сейчас капуста — самая вкусная.

Также в этот день отмечали праздник мельников, поскольку в этот день практически всегда дул сильный ветер, а мельницы работали именно с помощью этой стихии.

УНИАН

Паутина 3 октября летает и туман стоит — осень будет теплой, а зима наступит нескоро.

Многие шишек на нижних ветвях елей — жди ранних морозов.

Если шишек больше вверху, то, согласно примет, холодным будет конец зимы.

Именины 3 октября

День ангела (именины) сегодня, 3 октября, празднуют: Александр, Василий, Ефрем, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

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