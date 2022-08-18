50% продаж витамина D3 «Олидетрим 2000» пойдут на реанимобили

Несмотря на тяжелые времена, украинцы сплачиваются и помогают друг другу. Всеукраинский проект «Поддерживай себя – поддерживай Украину» направлен на то, чтобы забота о себе стала заботой о стране. Цель проекта – собрать деньги на приобретение реанимобилей. Приобщиться к хорошему делу может каждый, кто с 15 августа и до конца сентября купит препарат витамина D3 – «Олидетрим 2000» в аптеке своего города.

Приобретая витамин D3, украинцы помогают себе и поддерживают Украину. 15 августа стартовал всеукраинский проект «Поддержи себя – поддержи Украину», инициированный брендом «Олидетрим». Согласно акции, половину каждой реализованной упаковки витамина D3 «Олидетрим 2000» направят на закупку реанимобилей, оснащенных кислородом, дефибриллятором, носилками и т.д. Автомобили отправят на медицинские нужды госпиталей и больниц.

Чтобы принять участие в инициативе, нужно просто приобрести в аптеке препарат «Олидетрим 2000». На сайте бренда установлен онлайн счетчик собранных средств от продаж препарата. Он обновляется ежедневно.

Всего планируется собрать 3,7 млн грн до конца сентября этого года. В конце лета украинцы охотно покупают витамин D3 и за два дня уже собрано 152 397 грн.

Кому нужен "Олидетрим 2000"?

Этот препарат для такой инициативы выбран не случайно. Одна капсула — это суточная доза жизненно важного витамина D. Сегодня дефицитом этого витамина страдает большинство украинцев.

Стрессовые месяцы войны, отсутствие необходимого отдыха, иногда недостаток солнечного света и сбалансированного питания – все эти факторы имеют негативные последствия для организма.

Витамин D3 помогает справиться с ними и поддержать здоровье в эти трудные времена. Он помогает укрепить иммунную систему, нормализовать работу нервной системы, укрепить опорно-двигательную систему, регулировать обмен углеводов и жиров, облегчать работу сердца и сосудов.

«Витамин D снижает риск респираторной инфекции, регулирует выработку цитокинов и может ограничивать угрозу вирусных заболеваний, таких как грипп», — утверждает Том Фриден, экс-глава Центра контроля и профилактики заболеваний США.

Недостаток витамина D угрожает склонностью к сердечным, респираторным инфекционным болезням, аллергии, утомляемости, снижению памяти и концентрации внимания, боли в мышцах, хрупкости костей, остеопорозу, выпадению волос и другим проблемам.

Солнца и пищи может быть недостаточно, чтобы избавиться от дефицита витамина D. Именно поэтому помогает медикаментозная коррекция уровня витамина. Для нее достаточно сдать тест, определить рекомендованную дозу и начать принимать препарат.

Препарат "Олидетрим 2000" — лидер продаж среди витаминов D3 для взрослых*. Инициаторы проекта уверены, что благодаря заботе каждого украинца о себе этот препарат поможет собрать необходимую сумму как можно быстрее.

*По данным аналитической компании “Морион” по розничным продажам витаминов группы D для взрослых в сетях украинских аптек за 2021 год.