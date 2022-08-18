50% від продажів вітаміну D3 «Олідетрим 2000» підуть на реанімобілі

Попри важкі часи, українці гуртуються та допомагають один одному. Всеукраїнський проєкт «Підтримуй себе — підтримуй Україну» спрямований на те, щоб турбота про себе стала турботою про країну. Мета проєкту — зібрати гроші на придбання реанімобілів. Долучитися до доброї справи може кожен, хто з 15 серпня і до кінця вересня купить препарат вітаміну D3 — «Олідетрим 2000» в аптеці свого міста.

Купуючи вітамін D3, українці допомагають собі та підтримують Україну. 15 серпня стартував всеукраїнський проєкт «Підтримай себе — підтримай Україну», який ініціював бренд «Олідетрим». Згідно з акцією, половину від кожної реалізованої упаковки вітаміну D3 «Олідетрим 2000» спрямують на закупівлю реанімобілів, оснащених киснем, дефібрилятором, ношами тощо. Автівки відправлять на медичні потреби шпиталів і лікарень.

Щоб долучитися до ініціативи, потрібно просто придбати в аптеці препарат «Олідетрим 2000». На сайті бренду встановлено онлайн-лічильник зібраних коштів від продажів препарату. Він оновлюється щоденно.

Всього планується зібрати 3,7 млн грн до кінця вересня цього року. Наприкінці літа, українці охоче купують вітамін D3 і за два дні вже зібрано 152 397 грн.

Кому потрібен «Олідетрим 2000»?

Цей препарат для такої ініціативи обраний не випадково. Одна капсула — це добова доза життєво важливого вітаміну D. Сьогодні на дефіцит цього вітаміну страждає більшість українців.

Стресові місяці війни, відсутність необхідного відпочинку, іноді нестача сонячного світлу та збалансованого харчування — всі ці фактори мають негативні наслідки на організм.

Вітамін D3 допомагає впоратись з ними та підтримати здоров'я у ці важкі часи. Він допомагає зміцнити імунну систему, нормалізувати роботу нервової системи, укріпити опорно-рухову систему, регулювати обмін вуглеводів і жирів, полегшувати роботу серця та судин.

«Вітамін D знижує ризик респіраторної інфекції, регулює вироблення цитокінів і може обмежувати загрозу вірусних захворювань, як-от грип», — стверджує Том Фріден, ексглава Центру контролю та профілактики захворювань США.

Нестача вітаміну D загрожує схильністю до серцевих, респіраторних інфекційних хвороб, алергії, втомлюваності, зниження пам’яті та концентрації уваги, болю у м'язах, крихкості кісток, остеопорозу, випадіння волосся та інших проблем.

Сонця та їжі може бути недостатньо, щоб позбутися дефіциту вітаміну D. Саме тому допомагає медикаментозна корекція рівня вітаміну. Для неї достатньо здати тест, визначити рекомендовану дозу та почати вживати препарат.

Препарат “Олідетрим 2000” — лідер продажів серед вітамінів D3 для дорослих*. Ініціатори проєкту впевнені, що завдяки турботі кожного українця про себе, цей препарат допоможе зібрати необхідну суму якнайшвидше.

*За даними аналітичної компанії “Моріон” щодо роздрібних продажів вітамінів групи D для дорослих у мережах українських аптек за 2021 рік.