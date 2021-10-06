6 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если в этот день слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко, — скоро наступят зимние погоды.

Какой сегодня день

В среду, 6 октября, в мире отмечают Всемирный день охраны мест обитания и День помощника врача. В Беларуси в этот день празднуют День архивиста, в Казахстане — День бухгалтера и аудитора, в Туркменистане — День памяти и национального траура, в Молдове — Национальный день вина, на Шри-Ланке — День учителя, в Египте — День вооруженных сил, на Кубе — день памяти жертв государственного терроризма, в США — Национальный день тренеров и Национальный день лапши.

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Памятные даты 6 октября

1648 — войска Богдана Хмельницкого осадили Львов.

1701 — Киево-Могилянской коллегии предоставлен статус академии.

1918 — открылся Киевский государственный украинский университет.

1927 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма.

1975 — киевское "Динамо" выиграло Суперкубок УЕФА у клуба "Бавария" (Мюнхен) во втором матче 2:0 (первый 1:0).

Церковный праздник сегодня 6 октября

6 октября православная церковь чтит память девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили во время правления императора Максимилиана в начале 4 века.

Святая мученица Ираида жила в Александрии. Однажды, подойдя к источнику, чтобы набрать воды, она увидела корабль у берега, на котором находились множество мужчин, женщин, священнослужителей и монахов, заключенных в оковы за исповедание Христовой веры. Отбросив водонос, святая добровольно присоединилась к узникам, и на нее наложили оковы. Когда корабль прибыл в египетский город Антиполь, святая Ираида первая претерпела жестокие пытки и была усечена мечом.

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Что нельзя делать в этот день

Перечислять деньги в кошельке и мелкие монеты. Считается, что это тоже может стать причиной дальнейших проблем с деньгами в ближайшем месяце.

Также говорили, что в этот день свои беды перечислять нельзя, поскольку, сколько насчитаешь бед, столько же придется снова — "накличешь".

Приметы на 6 октября

На Руси существовал интересный обычай в этот день. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из которого вода испарится быстрее. Если раньше начнет спадать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

В то же время, гадать о судьбе считалось делом бесполезным — все равно изменить ничего нельзя. А вот пересчитывать свои беды было и вовсе запрещено: говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь. Однако пытались привлечь удачу: чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монетку с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо — уплату за труд, за проданный товар или на сдачу.

Мало грибов и много орехов — жди суровой зимы.

Если человек родился 6 октября, то его талисманом является опал. Такие люди имеют способности мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами.

Сорняк высокий — примета, что снега зимой будет много.

6 октября слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко, — скоро наступят зимние погоды.

Именины 6 октября

День ангела (именины) сегодня, 6 октября, празднуют: Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.

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