Три знака Зодиака, которым сегодня опасно что-либо разрушать

На редкость светлый и гармоничный день, когда будут удаваться самые сложные дела, если только они направлены на созидание, а не на разрушение – даже удалять засохшее дерево на даче лучше в другой день.

Сегодня, 6 октября, разрушать что-либо нельзя всем знакам Зодиака, но трем из них деструктивная деятельность особенно противопоказана.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны славятся своим взрывным и вспыльчивым характером – в пылу ссоры они могут перебить массу посуды и уничтожить много хороших вещей, о чем впоследствии очень жалеют. Вот и сегодня – среди прочего разбитого и сломанного имущества – может обнаружиться любимая чашка или тарелка представителей знака, что заставит их задуматься: так ли уж им была нужна ссора, которую они затеяли?

Дева (22.08 – 23.09)

Девам категорически нельзя перечить: свое мнение они в любой ситуации считают самым правильным, поэтому будут отстаивать его до конца. В таких случаях им ничего не стоит разрушить многолетние отношения с человеком, который с ними не согласен, и тот факт, что представители этого знака впоследствии раскаются – или сделают вид, что раскаялись – их вины не никак не уменьшает.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как правило, выходят из себя, когда у них что-то не получается: перестает работать мобильный телефон, заедает стиральная машинка или зависает компьютер. В ярости Козероги могут повредить взбесившую их вещь, пнув ее ногой или швырнув об стенку. Стоит ли говорить, что, успокоившись, а это происходит очень быстро, они жалеют о своей несдержанности, но поправить чаще всего уже ничего нельзя

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