В США аллигатор украл удочку у 7-летнего мальчика: жуткое видео

Мальчик как раз поймал окуня, когда на берегу появился аллигатор.

В американском штате Флорида во время рыбалки к семилетнему мальчику приблизился аллигатор. Пресмыкающееся выдернуло из рук ребенка удочку и съело пойманную на крючок рыбу.

Об этом сообщает Fox News.

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Отмечается, что инцидент произошел в городе Палм-Кост, когда местный житель Шон МакМахон взял своего 7-летнего сына Доусона на рыбалку.

Мужчина рассказал, что за несколько секунд до появления аллигатора снимал на камеру, как мальчик "изо всех сил пытался поймать окуня, который давал хороший бой".

Когда Доусон наконец вытащил рыбу из воды, на берег внезапно выполз аллигатор, который схватил окуня, а потом потянул удочку в воду. По словам МакМахона, Доусон не пострадал, однако инцидент его сильно напугал.

Ранее во Флориде ветеран американской армии обнаружил аллигатора у своего дома и использовал мусорный контейнер для того, чтобы поймать хищника. Момент, когда мужчина пытался поймать аллигатора, попал на видео.

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