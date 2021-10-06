У США алігатор поцупив вудку в 7-річного хлопчика: моторошне відео

Хлопчик саме зловив окуня, коли на березі з'явився алігатор.

В американському штаті Флорида під час риболовлі до семирічного хлопчика наблизився алігатор. Плазун висмикнув з рук дитини вудку і з'їв спійману на гачок рибу.

Про це повідомляє Fox News.

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Зазначається, що інцидент стався у місті Палм-Кост, коли місцевий житель Шон МакМахон взяв свого 7-річного сина Доусона на риболовлю.

Чоловік розповів, що за кілька секунд до появи алігатора знімав на камеру, як хлопчик "щосили намагався зловити окуня, який давав хороший бій".

Коли Доусон нарешті витягнув рибу з води, на берег раптово виповз алігатор, який схопив окуня, а потім потягнув вудку у воду. За словами МакМахона, Доусон не постраждав, однак інцидент його сильно налякав.

Раніше у Флориді ветеран американської армії виявив алігатора біля свого будинку і використав сміттєвий контейнер для того, щоб спіймати хижака. Момент, коли чоловік намагався зловити алігатора, потрапив на відео.

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