У Тунісі розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Аварія сталася під час нічних навчань.
У Туніській Республіці у вівторок, 5 жовтня, внаслідок падіння гелікоптера загинули троє військовослужбовців.
Про це із посиланням на речника Міністерства національної оборони країни Мохамеда Зекрі повідомляє TAP.
Зазначається, що інцидент стався під час нічних навчань в місті Ель-Хама, що в провінції Габес. На місце події прямує військово-технічна група, яка з'ясовуватиме причин аварії.
Раніше у Російській Федерації виявили рештки усіх п'яти членів екіпажу військового гелікоптера Ка-27 ФСБ, який вилетів на навчальний політ і здійснив жорстку посадку на Камчатці 23 вересня.
Тим часом захист екскомандувача Повітряних сил України затягує передавання справи про авіакатастрофу АН-26 під Чугуєвом до суду.