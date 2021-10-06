У Тунісі розбився військовий гелікоптер: є загиблі

У Тунісі розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Аварія сталася під час нічних навчань.

У Туніській Республіці у вівторок, 5 жовтня, внаслідок падіння гелікоптера загинули троє військовослужбовців.

Про це із посиланням на речника Міністерства національної оборони країни Мохамеда Зекрі повідомляє TAP.

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Зазначається, що інцидент стався під час нічних навчань в місті Ель-Хама, що в провінції Габес. На місце події прямує військово-технічна група, яка з'ясовуватиме причин аварії.

Раніше у Російській Федерації виявили рештки усіх п'яти членів екіпажу військового гелікоптера Ка-27 ФСБ, який вилетів на навчальний політ і здійснив жорстку посадку на Камчатці 23 вересня.

Тим часом захист екскомандувача Повітряних сил України затягує передавання справи про авіакатастрофу АН-26 під Чугуєвом до суду.

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