В Тунисе разбился военный вертолет: есть погибшие

Авария произошла во время ночных учений.
В Тунисской Республике во вторник, 5 октября, в результате падения вертолета погибли трое военнослужащих.
Об этом со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны страны Мохаммеда Зекри сообщает TAP.
Отмечается, что инцидент произошел во время ночных учений в городе Эль-Хама, что в провинции Габес. На место происшествия направляется военно-техническая группа, которая будет выяснять причины аварии.
Ранее в Российской Федерации обнаружили остатки всех членов экипажа военного вертолета Ка-27 ФСБ, вылетевшего на учебный полет и совершившего жесткую посадку на Камчатке 23 сентября.
Между тем защита экс-командующего Воздушных сил Украины затягивает передачу дела об авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом в суд.