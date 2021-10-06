В Тунисе разбился военный вертолет: есть погибшие

В Тунисе разбился военный вертолет: есть погибшие

Авария произошла во время ночных учений.

В Тунисской Республике во вторник, 5 октября, в результате падения вертолета погибли трое военнослужащих.

Об этом со ссылкой на представителя Министерства национальной обороны страны Мохаммеда Зекри сообщает TAP.

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Отмечается, что инцидент произошел во время ночных учений в городе Эль-Хама, что в провинции Габес. На место происшествия направляется военно-техническая группа, которая будет выяснять причины аварии.

Ранее в Российской Федерации обнаружили остатки всех членов экипажа военного вертолета Ка-27 ФСБ, вылетевшего на учебный полет и совершившего жесткую посадку на Камчатке 23 сентября.

Между тем защита экс-командующего Воздушных сил Украины затягивает передачу дела об авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом в суд.

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