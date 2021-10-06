45 стран передали России вопросы об отравлении оппозиционера Навального

Международное сообщество призывает Кремль ответить в течение 10 дней.

В Гааге во вторник, 5 октября, 44 страны под эгидой США передали Москве вопросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального на территории России в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте американского Государственного департамента.

Отмечается, что соответствующее решение государства приняли во время 98-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которой поручено способствовать соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия (CWC).

Также читайте Пытки лишением сна и российским ТВ: что говорил Навальный в первом интервью из колонии

"Конвенция (...), членами которой являются как Соединенные Штаты, так и Российская Федерация, позволяет государствам-участникам запрашивать разъяснения по любому вопросу, вызывающему сомнения", — указали в Госдепе.

Международное сообщество обеспокоено "отсутствием прозрачности и сотрудничества со стороны РФ" в расследовании инцидента и призывает Кремль дать ответ на переданные вопросы в течение 10 дней.

"Любое применение химического оружия неприемлемо, и любой, кто его применяет, должен быть идентифицирован и привлечен к ответственности", — отмечают в американском внешнеполитического ведомстве.

США напомнили, что согласно их расследованием, агенты ФСБ отравили Навального в России, использовав нервно-паралитическое вещество из группы агентов "Новичок".

Также читайте Российского оппозиционера Навального выдвинули на соискание престижной премии

"Только Россия исследовала, разрабатывала и использовала такое химическое оружие. Такие действия не могут оставаться безнаказанными", — подытожили в Госдепе.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где лечился после отравления "Новичком". Его самолет, который должен был прибыть во "Внуково", перенаправили в аэропорт "Шереметьево", где политика задержали.

Накануне в РФ оппозиционера объявили в розыск из-за дела 6-летней давности. Его обвинили в том, что он якобы потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, собранных для "Фонда борьбы с коррупцией".

2 февраля суд в Москве принял решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный: 3,5 года колонии общего режима по приговору, вынесенному еще в 2014 году. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Алексей Навальный проведет в колонии 2,5 года.

Читайте также:

Навального обвинили в создании экстремистской организации для нарушения государственной целостности РФ

в создании экстремистской организации для нарушения государственной целостности РФ Пытки лишением сна и российским ТВ: что говорил Навальный в первом интервью из колонии

Новости мира: Навальный рассказал журналистам, как ему живется в колонии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку