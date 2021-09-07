У США сусіди лопатою відбили жінку з собакою у алігатора

Постраждала отримала серйозні травми ноги.
Сусіди врятували мешканку американського міста Хілтон-Хед-Айленд, штат Південна Кароліна, на яку напав алігатор під час прогулянки з собакою.
Про це повідомляє видання Wyoming News Now.
Двометровий алігатор потягнув жінку до водойми. Сусідка побачила, що відбувається і кинулася на допомогу. Вона спробувала витягнути жінку з води і зрозуміла, що алігатор міцно вчепився в неї.
Чоловік сусідки взяв лопату і почав бити нею рептилію, поки та не відпустила жертву.
Постраждалу госпіталізували з серйозними травмами ноги. Собака не постраждала. У департаменті природних ресурсів США зазначили, що рептилію приспали.
Нагадаємо, в австралійському штаті Квінсленд застрелили двометрового крокодила після того, як він покалічив двох військовослужбовців.