У США сусіди лопатою відбили жінку з собакою у алігатора

У США сусіди лопатою відбили жінку з собакою у алігатора

Постраждала отримала серйозні травми ноги.

Сусіди врятували мешканку американського міста Хілтон-Хед-Айленд, штат Південна Кароліна, на яку напав алігатор під час прогулянки з собакою.

Про це повідомляє видання Wyoming News Now.

Двометровий алігатор потягнув жінку до водойми. Сусідка побачила, що відбувається і кинулася на допомогу. Вона спробувала витягнути жінку з води і зрозуміла, що алігатор міцно вчепився в неї.

Чоловік сусідки взяв лопату і почав бити нею рептилію, поки та не відпустила жертву.

Постраждалу госпіталізували з серйозними травмами ноги. Собака не постраждала. У департаменті природних ресурсів США зазначили, що рептилію приспали.

Нагадаємо, в австралійському штаті Квінсленд застрелили двометрового крокодила після того, як він покалічив двох військовослужбовців.

Новини України: на Арабатській стрілці відловили крокодила, що втік від господарів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання