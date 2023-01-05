6 января — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 6 января, в православном календаре — день памяти преподобной Евгении Римской. Она жила в III веке и являлась дочерью правителя Египта. Поэтому еще в юном возрасте она получила отличное образование, но замуж идти не хотела. Хотя в то время многие состоятельные мужчины просили ее руки.

Однажды Евгения Римская прочла книгу Деяний Апостолов. Она на нее так сильно повлияла, что девушка стала христианкой. Однако от родителей она свой выбор скрывала. Однажды рассказала Евгения о своем поступке евнухам Якинфу и Проту, а также рассказала все о Господе. Они поддержали ее. Вместе с ними женщина вступила в монастырь, остригнув перед этим волосы. Там она совершила немало монашеских подвигов, а когда умер настоятель, даже заняла его место.

Однажды знатная женщина решила соблазнить Евгению, но та отказалась. За это ее оклеветали, а затем бросили в тюрьму. Там уже находилось немало христиан и монахов, которые просто ждали казни. Евгения решила всех спасти, поэтому рассказала, что она женщина, да еще и дочь правителя. Когда родители ее узнали, то освободили всех заключённых. Через некоторое время собрала Евгения всех девушек, которых учила благочестивой жизни. Мать же ее основала специальный дом, где путешественники, больные и нищие могли найти убежище. Прот, Евгения и Якинф многих обратили в христианство, однако они были казнены при правителе Галлиене.

Приметы 6 января

Народные приметы 6 января / Фото: Pexels

снег и сильный мороз, а ночь яркая — будет урожайный год;

небо беззвездное и тусклое — погода ухудшится;

на небе яркие звезды — к теплому лету;

перед Святвечером растаял снег — получите хороший урожай гречки.

Что завтра нельзя делать

Издавна в этот день славяне старались не ловить рыбу и не охотиться. Также нельзя было вскапывать землю или кормить кур. Верили, что это может принести несчастье. Женщинам запрещалось заниматься рукоделием, ведь можно было навлечь на себя беду. Не стоит ссориться, ругаться.

Что можно делать завтра

Верующие в этот день накрывают праздничный стол, на котором обязательно ставят 12 постных блюд. Также было принято всей семьей идти в баню. После этого пытались не одевать темную одежду, ведь она является символом печали.

Читайте также: