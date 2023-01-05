6 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 6 січня, у православному календарі — день пам’яті преподобної Євгенії Римської. Вона жила в III столітті та була донькою правителя Єгипта. Через це ще в юному віці вона отримала чудову освіту, але заміж іти не хотіла. Хоча на той час багато заможних чоловіків просили її руки.

Якось Євгенія Римська прочитала книгу Діянь Апостолів. Вона на неї настільки сильно вплинула, що дівчина стала християнкою. Однак від батьків вона свій вибір приховувала. Якось розповіла Євгенія про свій вчинок євнухам Якінфу і Проту, а також повідала все про Господа. Вони підтримали її. Разом із ними жінка вступила до монастиря, обстригши перед цим волосся. Там вона виконала чимало чернечих подвигів, а коли помер настоятель, то навіть посіла його місце.

Одного разу знатна жінка вирішила спокусити Євгенію, але та їй відмовила. За це її обмовили, а потім кинули до в'язниці. Там вже перебувало чимало християн і ченців, які просто чекали на страту. Євгенія вирішила всіх врятувати, а тому розповіла, що вона жінка, та ще й донька правителя. Коли батькі її впізнали, то звільнили всіх ув'язнених. Через деякий час зібрала Євгенія всіх дівчат, яких вчила благочестивого життя. Мати ж її заснувала спеціальний будинок, де мандрівники, хворі і жебраки могли знайти прихисток. Прот, Євгенія та Якінф багатьох навернули до християнства, однак вони були страчені за часів правителя Галлієні.

Прикмети 6 січня

Народні прикмети 6 січня / Фото: Pexels

сніг і сильний мороз, а ніч яскрава — буде урожайний рік;

небо беззоряне і тьмяне — погода погіршиться;

на небі яскраві зірки — на тепле літо;

перед Святвечором розтанув сніг — отримаєте гарний урожай гречки.

Що завтра не можна робити

Здавна цього дня слов'яни намагалися не рибалити і не полювати. Також не можна було скопувати землю чи годувати курей. Вірили, що це може принести нещастя. Жінкам заборонялося займатися рукоділлям, адже можна було накликати на себе біду. Не варто сваритися, лаятися.

Що можна робити завтра

Віряни цього дня накривають святковий стіл, на якому обов'язково ставлять 12 пісних страв. Також було заведено всією родиною іти до лазні. Після цього намагалися не вдягати темний одяг, адже він є символом печалі.

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