Астрологічний прогноз на 6 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не найкращий день для роботи над важливими професійними проєктами. Не варто також ухвалювати серйозних рішень, від яких багато може залежати в майбутньому. Вирішення будь-яких робочих та особистих питань краще відкласти на інший час.

Символ дня: шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: яскраво-червоний, багряний.

Щасливі камені дня: гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика можливість загострення хронічних захворювань, тому важливо тримати напохваті призначені медиком лікарські препарати.

Харчування дня: бажано відмовитися від м'яса та грибів, замінивши їх овочами і фруктами, а також від алкоголю – навіть незначна його крапля може призвести до серйозного ступеня сп'яніння.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія та містика дня: день сприятливий для вивчення езотеричної літератури.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони несуть підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри – програш гарантований.

Ангел-охоронець дня: Фаред – матеріалізує думки й бажання.

Афоризм дня: "Хто впевнений у собі, тому чуже відчуття страху" (Марк Туллій Цицерон).

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