Астрологический прогноз на 6 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не лучший день для работы над важными профессиональными проектами, не стоит также принимать серьезные решения, от которых многое может зависеть в будущем. Решение любых рабочих и личных вопросов лучше отложить на другое время.
Символ дня: шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: алый, багряный.
Счастливые камни дня: гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому важно держать под рукой прописанные врачом лекарственные препараты.
Питание дня: желательно отказаться от мяса и грибов, заменив их овощами и фруктами, а также от алкоголя – даже незначительная его капля может привести к серьезной степени опьянения.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: день благоприятен для изучения эзотерической литературы.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они несут подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проигрыш будет обеспечен.
Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли и желания.
Афоризм дня: "Кто уверен в себе, тому чуждо чувство страха" (Марк Туллий Цицерон).
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