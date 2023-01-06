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Астрологический прогноз на 6 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
225
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не лучший день для работы над важными профессиональными проектами, не стоит также принимать серьезные решения, от которых многое может зависеть в будущем. Решение любых рабочих и личных вопросов лучше отложить на другое время. 

Символ дня: шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: алый, багряный. 

Счастливые камни дня: гагат, морион. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому важно держать под рукой прописанные врачом лекарственные препараты. 

Питание дня: желательно отказаться от мяса и грибов, заменив их овощами и фруктами, а также от алкоголя – даже незначительная его капля может привести к серьезной степени опьянения. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для изучения эзотерической литературы. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они несут подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проигрыш будет обеспечен. 

Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли и желания. 

Афоризм дня: "Кто уверен в себе, тому чуждо чувство страха" (Марк Туллий Цицерон). 

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Дата публикации
Просмотры
225
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