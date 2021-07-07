7 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

7 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют Ивана Купала.

Какой сегодня день

7 июля — День работника природно-заповедного дела Украины, Ивана Купала.

День работника природно-заповедного дела

День работника природно-заповедного дела — профессиональный праздник, день празднования труда работников природно-заповедного дела в Украине, который отмечается ежегодно 7 июля.

Как предпосылки введения этого дня как профессионального праздника, президентский Указ отмечает весомый вклад работников природно-заповедного дела в сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия, развитие территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван, Антоний, Яков, Никита.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

7 июля — православные чтят память Рождество святого Иоанна Крестителя.

Рождество Иоанна Крестителя

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Он жил примерно с 6-2 года до н. е. до 30 года н. е. Будущий великий пророк родился в семье праведных Захария и Елизаветы. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Него.

Иоанн был последним пророком, который предусматривал пришествия Мессии, который освободит народ Израиля. Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей — потому что он пришел перед Христом и проповедовал народу Его пришествия. Крестителем — потому что он крестил Спасителя в Иордане.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Знахари 7 июля ходили в лес за травами и корни, веря, что в это время все растения обладают удивительной целебной силой. Собрать травы и корни нужно до восхода солнца, пока их не обожгли солнечные лучи.

В эту ночь старались не спать, чтобы не схватила нечисто.

Крестьяне на окна и порог клали крапиву, чтобы в дом нечисть не пробралась.

Чтобы избавиться от проблем в этот вечер сидели у костра и мысленно обращались к духу огня с просьбой выжечь все суетное и наносное из их жизни.

В Купальскую ночь на муравейниках собирали масло, которое, по преданию, излечивает от всех недугов. Считалось, что с этой ночи появляются светлячки, которых в народе прозвали — ивановские червячки.

Спать в ночь на Ивана Купала считалось негоже. После праздника отправлялись на покос — говорили, что купальскую ночь силы прибавляет.

Приметы:

Утром выпадает большая роса на Ивана Купала — примета того, что будет хороший урожай огурцов.

Многие звезды в ночь на Ивана Купала — будет много грибов

Если рожь на Ивана Купала заколосилось — это плохой знак

Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми

Что нельзя делать в этот день

Если сон с 6 на 7 июля и сбудется, то очень не скоро. Сновидение, увиденное днем 7 июля, может осуществиться через полгода. Если этого не произошло, то уже не стоит ждать его осуществления.

Спать в ночь на Ивана Купала считалось негоже.

Считалось неправильно не купаться на Купала.

Что произошло в этот день

1572 — со смертью короля Речи Посполитой Сигизмунда II прервалась мужская линия династии Ягеллонов, которая правила Польшей и Литвой с 1386 года.

1659 — объединенное украинское-польско-крымское войско во главе с Иваном Выговским разбило московское войско под Конотопом

1664 — начало 13-недельной осады Ставищ войсками киевского воеводы Стефана Чернецкого

1709 — шведский король Карл XII во время боевой вылазки под Полтавой получил огнестрельное ранение в ногу

1881 — в "Журнале для детей" (Рим) впервые напечатана сказка "Пиноккио".

1940 — во Львове открыт Литературно-мемориальный музей Ивана Франко.

1967 — в Великобритании The Beatles выпустили свой хит "All You Need Is Love".

1987 — в Чернобыле начался судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве на станции за год до того

1989 — в Симферополе началась издаваться газета на крымскотатарском языке

1990 — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Концерт был благотворительной акцией, а запись выступления певцов разошлась рекордным тиражом в истории классической музыки

2005 — серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах

2009 — похоронили "короля поп-музыки" Майкла Джексона

Getty Images

Кто родился в этот день

1852 — Владимир Науменко, украинский общественно-политический деятель, педагог, ученый-филолог, этнограф, литературовед

1882 — Янка Купала (Иван Луцевич), классик белорусской литературы, писатель, поэт и драматург

1904 — Михаил Мороз, выдающийся украинский художник, работал в США, известный своими экспрессионистского пейзажами.

1927 — Григорий Гавриленко, украинский художник, график, мастер книжной иллюстрации.

1940 — Ринго Старр (Ричард Старки), рок-музыкант (The Beatles), певец ( "It Do not Come Easy", "Photograph", "You're Sixteen").

1944 — Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо), итальянский композитор, певец.

1984 — Алексей Гончарук, 17-й премьер-министр Украины.

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