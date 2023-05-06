7 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 7 мая, в православном календаре день памяти мученика Саввы Стратилата. Умер он в Риме в 272 году, считается ранним христианским мучеником. Жил в III веке.

Происходил из племени готов, но исповедовал христианство. Был очень храбр, поэтому даже достиг чина воеводы в войске императора Аврелиана. Исповедовать христианскую веру начал еще в юности, тогда он много молился, постился, соблюдал все заповеди. Часто Савва помогал и нуждающимся, особенно узникам, сидевшим в темнице через исповедание христианства. Господь наделил Савву умением творить чудеса.

Когда император узнал, что его воевода христианин, то пытался уговорить его отречься от веры. Но мужчина отказался. Тогда мученика долго пытали, даже заживо жгли в кипящей смоле. Но Бог спас своего раба. Поэтому правитель отдал приказ утопить того в реке Тибр. Были казнены и те, кто видел чудеса Бога и уверовали в него во время пыток Саввы.

Приметы 7 мая

Народные приметы 7 мая / Фото: Pexels

Золотой восход солнца – в ближайшие дни осадков не будет.

Летит пух из лозы и ивы – можно начинать сажать поздний овес.

На берегу появился цвет – уже можно сеять овес.

Что завтра нельзя делать

Если день был дождливым, крестьяне старались ничего не сажать, потому что существовало поверье, что весь огород будет в сорняках. Также пытались не ссориться и не злословить. Дома или на работе не выясняли отношения.

Что можно делать завтра

Верующие в этот день молятся о избавлении от болезней и просят у святых плодородия и урожайности. Старайтесь мыслить положительно и отгоняйте от себя плохие мысли.

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