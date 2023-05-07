Астрологический прогноз на 7-8 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, которые продлится двое календарных суток, необходимо отказаться от серьезных профессиональных проектов, финансовых сделок и принятия важных решений.

Символ дня: лед.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: кахолонг, опал, шпинель.

За какую часть тела отвечает: почки, кожа.

Болезни дня: любой недуг, начавшись в это время, будет длиться долго, но, к счастью, не принесет серьезных осложнений. Возможно обострение хронических заболеваний.

Питание дня: дни благоприятны для очищения организма при помощи детокса, диет, лечебного голодания.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Дачные работы дня: можно работать с почвой и удобрять ее, а вот в поливе растений особой нужды в это время нет.

Магия и мистика дня: чтобы не стать жертвой сглаза, необходимо надеть оберег или амулет с бирюзой.

Сны дня: в снах, которые приснятся в это время, заложена подсказка относительного того, как излечиться от досаждающего заболевания.

Табу дня: нельзя пить и курить.

Цитата дня: "Наше душевное спокойствие и радость бытия зависят не от того, где мы находимся, что мы имеем или какое положение в обществе занимаем, а исключительно от нашего умонастроения" (Дейл Карнеги).

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