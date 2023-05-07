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Астрологический прогноз на 7-8 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
16
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 7-8 мая

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, которые продлится двое календарных суток, необходимо отказаться от серьезных профессиональных проектов, финансовых сделок и принятия важных решений. 

Символ дня: лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: кахолонг, опал, шпинель.

За какую часть тела отвечает: почки, кожа. 

Болезни дня: любой недуг, начавшись в это время, будет длиться долго, но, к счастью, не принесет серьезных осложнений. Возможно обострение хронических заболеваний. 

Питание дня: дни благоприятны для очищения организма при помощи детокса, диет, лечебного голодания. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: можно работать с почвой и удобрять ее, а вот в поливе растений особой нужды в это время нет. 

Магия и мистика дня: чтобы не стать жертвой сглаза, необходимо надеть оберег или амулет с бирюзой.

Сны дня: в снах, которые приснятся в это время, заложена подсказка относительного того, как излечиться от досаждающего заболевания. 

Табу дня: нельзя пить и курить.

Цитата дня: "Наше душевное спокойствие и радость бытия зависят не от того, где мы находимся, что мы имеем или какое положение в обществе занимаем, а исключительно от нашего умонастроения" (Дейл Карнеги).

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Дата публикации
Просмотры
16
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