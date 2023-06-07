8 июня — какой церковный праздник в православном календаре

8 июня, в православном календаре день памяти святого апостола Карпа. Он был апостолом от 70-ти, учеником и постоянным спутником апостола Павла. Например, Павел упоминает имя Карпа во "Втором послании к Тимофею". В его доме апостол Павел оставил свои книги и фелон. Карп был человеком благочестивым, с чистым умом. Ходил однажды с проповедью на остров Крит, где встречался с Дионисием Ареопагитом. Это был афинский мыслитель и христианский святой. По одной из версий, умер апостол Карп в почтенном возрасте в Берии.

Приметы 8 июня

Народные приметы 8 июня / Фото: Pexels

На берег выходят раки – ждите дождливую погоду.

Рыба играет на поверхности воды – будет сыро.

Утки плещутся в воде и постоянно ныряют — пойдет дождь.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает в этот день конфликтовать, ссориться, ругаться и злословить. Старайтесь не повышать голос. Также не стоит покупать ценные вещи 8 июня. А еще нельзя выметать мусор из дома после заката, можно поссориться с родными.

Что можно делать завтра

В народе 8 июня называли "Короп-рыболов", ведь апостола Карпа считали покровителем рыбаков. Поэтому люди обязательно шли в водоем, чтобы ловить рыбу. Верили, что в этот день будет хороший улов.

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