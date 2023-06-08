Астрологический прогноз на 8 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать любые – даже самые сложные – проекты, в любом вопросе можно рассчитывать на успех. Удачно пойдут дела и в бизнесе, рекомендуется также принимать важные решения – выбор удастся сделать безошибочно.
Символ дня: орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, индиго, васильковый, сапфировый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: во избежание травм лучше не делать резких движений и не заниматься экстремальными видами спорта. Также категорически нежелательно заниматься самолечением – последствия могут оказаться непредсказуемыми.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо.
Стрижка дня: не лучшее время для похода в парикмахерскую.
Дачные работы дня: можно проводить обрезку деревьев и кустарников, пропалывать грядки и бороться с сорняками и вредителями.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, при которых используют силу минералов и самоцветов.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о том, в каких жизненных – или профессиональных – переменах он нуждается.
Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.
Цитата дня: "Ничто не происходит случайно, все имеет свою первопричину" (Зигмунд Фрейд).
Читайте также:
- Главные астрологические события лета 2023: известный астролог рассказал, что нас ждет
- Зодиакальный гороскоп на июнь 2023 года для всех 12 знаков
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 5-11 июня
- Кому повезет в любви с 5 по 11 июня
- Гороскоп на 8 июня для всех знаков Зодиака: самый успешный день в лунном календаре