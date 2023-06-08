Астрологический прогноз на 8 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать любые – даже самые сложные – проекты, в любом вопросе можно рассчитывать на успех. Удачно пойдут дела и в бизнесе, рекомендуется также принимать важные решения – выбор удастся сделать безошибочно.

Символ дня: орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, васильковый, сапфировый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: во избежание травм лучше не делать резких движений и не заниматься экстремальными видами спорта. Также категорически нежелательно заниматься самолечением – последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо.

Стрижка дня: не лучшее время для похода в парикмахерскую.

Дачные работы дня: можно проводить обрезку деревьев и кустарников, пропалывать грядки и бороться с сорняками и вредителями.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, при которых используют силу минералов и самоцветов.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о том, в каких жизненных – или профессиональных – переменах он нуждается.

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.

Цитата дня: "Ничто не происходит случайно, все имеет свою первопричину" (Зигмунд Фрейд).

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