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Астрологический прогноз на 8 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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10
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 8 июня

Астрологический прогноз на 8 июня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать любые – даже самые сложные – проекты, в любом вопросе можно рассчитывать на успех. Удачно пойдут дела и в бизнесе, рекомендуется также принимать важные решения – выбор удастся сделать безошибочно. 

Символ дня: орел. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго, васильковый, сапфировый, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: во избежание травм лучше не делать резких движений и не заниматься экстремальными видами спорта. Также категорически нежелательно заниматься самолечением – последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо. 

Стрижка дня: не лучшее время для похода в парикмахерскую. 

Дачные работы дня: можно проводить обрезку деревьев и кустарников, пропалывать грядки и бороться с сорняками и вредителями. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, при которых используют силу минералов и самоцветов. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о том, в каких жизненных – или профессиональных – переменах он нуждается. 

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты. 

Цитата дня: "Ничто не происходит случайно, все имеет свою первопричину" (Зигмунд Фрейд). 

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Дата публикации
Просмотры
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