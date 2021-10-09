9 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В древности в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день.

Какой сегодня день

В субботу, 9 октября, в мире отмечают Всемирный день почты, День астрономии, Всемирный день мигрирующих птиц и Международный день борьбы за ликвидацию последствий стихийного бедствия. В Уганде в этот день празднуют День Независимости (1962), а в Украине — День риэлтора.

Памятные даты 9 октября

1621 — в Хотине после войны подписан мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, по которому Речь Посполитая обязывалась удерживать казаков от походов на татарские и османские владения, а Османская империя — своих вассалов от нападений на территорию Речи Посполитой.

1655 — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком возле Львова.

1789 — в Королевстве Франция запрещены пытки.

1928 — во Львове основана греко-католическая богословская академия.

1975 — академику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия мира.

Церковный праздник сегодня 9 октября

9 октября православная церковь чтит память Иоанна Богослова — один из двенадцати апостолов, автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий Нового Завета. Согласно преданию, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним был призван Иисусом Христом в число своих учеников. Братья, как и апостол Петр, входили в число самых приближенных к Христу апостолов. Втроем они стали свидетелями воскресения дочери Иаира, и только им Спаситель позволил видеть свое Преображение.

Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери — Деве Марии. Свое прозвище — Богослов — Иоанн получил благодаря тому, что в своем Евангелии назвал Иисуса Христа Словом Божиим.

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Что нельзя делать в этого день

Нельзя употреблять нецензурную лексику и ругаться с близкими и друзьями

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом

Нельзя слишком громко смеяться и разговаривать

Нельзя зацикливаться на негативе

Нельзя пить ледяную воду

Приметы на 9 октября

В древности в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то на зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листьев, то зима придет скоро. Если листья опадают с деревьев не чисто, то нужно ожидать морозов.

Если на Иоанна Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, ждали дождливого и холодного июня следующего лета.

По легенде, однажды Иоанн Богослов чудом обратил в искусного живописца простого пастуха гусей. Поэтому в народе этого святого почитали как покровителя художников и иконописцев. В этот день они молились своему небесному защитнику и просили о помощи в делах и о вдохновении.

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Снег пошел 9 октября — через 40 дней наступит зима

Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежарко и дождливый июль

До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев — ожидай суровой зимы

Дождь со снегом 9 октября — в январе будет три сильных оттепели

После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер — будет дождь или снег

Во время заката небо в дымке — жди скорую непогоду

В течение дня температура воздуха практически не меняется — такой она останется и в ближайшие дни

Улетели грачи 9 октября — скоро выпадет снег

Именины 9 октября

День ангела (именины) сегодня, 9 октября, празднуют: Александр, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

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