Борьба с бешенством: что делать, если вас укусило дикое животное

Борьба с бешенством: что делать, если вас укусило дикое животное

Вакцина предотвращает заболевания бешенством в 96-99% случаев.

Заразиться бешенством можно от диких и домашних животных через укус, царапину и микроповреждения кожи, контакт со слизистыми оболочками, слюну больного животного.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале.

Бешенство — это острое инфекционное вирусное заболевание животных и людей. Характеризуется воспалительными процессами (энцефалит) и тяжелым поражением центральной нервной системы с возможной смертью. Чтобы предотвращать летальным случаям, крайне необходимо своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь.

Что делать, если вас укусила дикое животное: подробности

Если вас укусило или поцарапало дикое, или бездомное животное, статус вакцинации которой невозможно установить, следует немедленно промыть рану водой с мылом и обращаться за помощью в ближайший пункт оказания медицинской помощи или к вашему семейному врачу. Медицинский работник оценит ситуацию и при необходимости порекомендует начать курс вакцинации от бешенства. Даже попадание слюны незнакомой бездомной и/или дикого животного на поврежденные кожные покровы может быть показанием к началу лечения. Вакцина от бешенства (антирабическая) предотвращает возникновение заболевания бешенством в 96-99% случаев.

В случае инфицирования человека бешенством показано немедленное введение антирабической вакцины. Таких прививок должно быть несколько: в день обращения к врачу (0-й день), а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни.

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Вакцина эффективна в случае начала курса не позднее 14-го дня с момента укуса или попадания слюны на повреждении кожные покровы. Впрочем, курс иммунизации назначают даже через несколько месяцев после контакта с инфицированным животным.

В случае опасной локализации укусов (лицо, шея, голова, пальцы рук, промежность), множественных или очень глубоких единичных укусов, попадание слюны на слизистые оболочки, каких-либо повреждений, причиненных хищными животными, летучими мышами и грызунами, когда есть риск короткого инкубационного периода, кроме вакцины применяют и человеческий антирабический иммуноглобулин. Инкубационный период может сократиться до 7 суток — это меньше, чем при выработке поствакцинального иммунитета. Если с момента контакта с животным прошло более трех суток, антирабический иммуноглобулин не применяют.

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