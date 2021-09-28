ПСЖ - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В Париже сойдутся одни из самых богатых клубов европейского футбола.

Во вторник, 28 сентября, французский ПСЖ примет английский "Манчестер Сити" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведедет текстовую онлайн-трансляцию матча со всеми голами и лучшими моментами.

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В другом матче второго тура группы А встретятся немецкий "РБ Лейпциг" и бельгийский "Брюгге". Игра начнется 28 сентября в 22:00.

В первом туре "горожане" с Александром Зинченко в составе разгромили "быков" (6:3). А парижане сыграли вничью с "Брюгге", Эдуард Соболь оформил голевой ассист.

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