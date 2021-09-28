ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У Парижі зійдуться одні з найбагатших клубів європейського футболу.

У вівторок, 28 вересня, французький ПСЖ прийме англійський "Манчестер Сіті" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Гра відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведедет текстову онлайн-трансляцію матчу з усіма голами і найкращими моментами.

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В іншому матчі другого туру групи А зустрінуться німецький "РБ Лейпциг" і бельгійський "Брюгге". Гра розпочнеться 28 вересня о 22:00.

У першому турі "городяни" з Олександром Зінченком у складі розгромили "биків" (6:3). А парижани зіграли внічию з "Брюгге", Едуард Соболь оформив гольовий асист.

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