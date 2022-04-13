Церковный календарь на 14 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 14 апреля и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 14 апреля в церковном календаре

14 апреля церковь чтит память преподобной Марии Египетской. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 14 апреля – день памяти преподобной Марии Египетской.

В четверг, 14 апреля 2022 года, Церковь чтит память преподобной Марии Египетской.

Родилась Мария Египетская в Египте. В возрасте 12 лет убежала от родителей, поселилась в Александрии и начала вести развратную жизнь. Меняла любовников не из-за нехватки средств, а из-за желания похоти. 17 лет Мария предавалась такому ужасному растлению тела и души.

Когда женщине исполнилось 29 лет, она увидела большое количество людей, которые садились на корабль. Поинтересовалась тогда она, куда устремляются все эти люди. Сказали ей, что плывут в Палестину, чтобы там отпраздновать великий праздник – Воздвижение Креста Господня. Заинтересовалась Мария и поднялась с толпой на корабль. У нее не было денег и еды, но женщина верила, что крах и телесные желания все проблемы решат. По дороге она много грешила и продолжала заниматься этим по прибытии.

Когда в самом большом и красивом храме Палестины начался праздник, Мария направилась туда. Однако от входа ее неожиданно оттолкнула невидимая сила. Это очень удивило женщину, но отступать она не привыкла. Она снова попробовала войти в церковь, но опять невидимая рука ее оттолкнула. Все люди находились в красивом храме, а она сидела одна. Впервые в душу пришло отчаяние и Мария расплакалась. Когда же успокоилась, то поняла, что это Господь наказал ее за грешную жизнь.

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Долго Мария каялась в своих грехах, избивала себя в грудь и молилась Богоматери. И тогда кто-то поднял ее и отнес к двери храма. Она впервые в жизни зашла в церковь, поклонилась Животворящему Кресту и целую службу молилась. А когда уже выходила, то услышала голос, который сказал ей: " Перейди Иордан и там обретешь покой ".

Не сомневалась женщина, пошла по этому зову в пустыню, где прожила 47 лет. Трудно было в пустыне, но она не сдалась, а ежедневно молилась Иисусу Христу и Пресвятой Богородице.

Церковный календарь на 14 апреля: видео