Церковний календар на 14 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 14 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 14 квітня в церковному календарі

14 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобної Марії Єгипетської. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 14 квітня — день пам’яті преподобної Марії Єгипетської

У четвер, 14 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської.

Народилася Марія Єгипетська в Єгипті. У віці 12 років втекла від батьків, поселилася в Александрії та почала вести розпусне життя. Міняла коханців не через нестачу коштів, а через бажання похоті. 17 років Марія віддавалася такому жахливому розтлінню тіла та душі.

Коли жінці виповнилося 29 років, побачила вона велику кількість людей, які сідали на корабель. Поцікавилася тоді вона, куди направляються всі ці люди. Сказали їй, що пливуть до Палестини, щоб там відсвяткувати велике свято - Воздвиження Хреста Господнього. Зацікавилась Марія і з натовпом піднялася на корабель. В неї не було грошей та їжі, але жінка вірила, що краха та тілесні бажання всі проблеми вирішать. По дорозі вона чимало грішила і продовжувала займатися цим після прибуття.

Коли в найбільшому та найкрасивішому храмі Палестини почалося свято, Марія попрямувала туди. Проте від входу її зненацька відштовхнула невидима сила. Це дуже здивувало жінку, але відступати вона не звикла. Вона вдруге спробувала увійти до церкви, але знову невидима рука її відштовхнула. Всі люди знаходились в красивому храмі, а вона сиділа одна. Вперше в душу прийшов розпач і Марія розплакалася. А коли заспокоїлася, то зрозуміла, що це Господь покарав її за грішне життя.

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Довго Марія каялася в своїх гріхах, била себе в груди та молилася Богоматері. І тоді ніби хтось підняв її та відніс до дверей храму. Вона вперше в житті зайшла до церкви, поклонилася Животворящому Хресту та цілу службу молилася. А коли вже виходила, то почула голос, який сказав їй: "Перейди Йордан і там знайдеш спокій".

Не сумнівалась жінка, пішла за цим покликом в пустелю, де прожила 47 років. Важко було в пустелі, та вона не здалася, а лише щоденно молилася Ісусові Христові та Пресвятій Богородиці.

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