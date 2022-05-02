Церковный календарь на 3 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 3 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 3 мая в церковном календаре
3 мая церковь чтит память преподобного Теодора Трихины. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 3 мая – день памяти преподобного Теодора Трихины.
Во вторник, 3 мая 2022 года, церковь чтит память преподобного Теодора Трихины.
О жизни этого святого церкви известно немногое. До наших дней дошла лишь информация о том, что родился преподобный Теодор Трихин в Константинополе в знатной и богатой семье. Однако его не манили слава и богатство, он хотел прожить благочестивую и тихую жизнь. Поэтому он удалился в пустыню в поисках Бога и там принял постриг в монахи. Теодор вел чрезвычайно аскетичную жизнь, постоянно истощал свое тело молитвами и постами, избегал всякого комфорта, ходил босиком. Из-за того, что Теодор носил только грубую волосяную одежду, прозвали его "Трихина", то есть "волосенный". За свою сильную веру и благочестивую жизнь преподобный получил от Господа дар чудотворения.
Церковный календарь на 3 мая: видео
Народные приметы
- На елках много шишек – ждите хорошего урожая хлеба.
- Земля сухая – в этом году будет плохой урожай.
Что нельзя делать 3 мая
- Отказывать людям в помощи, если они об этом попросят.
- Гневаться и ссориться.