Церковний календар на 3 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 3 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 3 травня в церковному календарі

3 травня церква вшановує пам’ять преподобного Теодора Трихіни. Що нам відомо про цей день?

Теодор Трихіна / commons.wikimedia.org

Церковний календар на 3 травня — день пам’яті преподобного Теодора Трихіни

У вівторок, 3 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Теодора Трихіни.

Про життя цього святого церкві відомо небагато. До наших днів дійшла лише інформація про те, що народився преподобий Теодор Трихін в Константинополі в знатній та багатій сім'ї. Однак його не вабили слава та багатство, він хотів прожити благочестиве і тихе життя. Тому він пішов в пустелю в пошуках Бога і там прийняв постриг в ченці. Теодор вів надзвичайно аскетичне життя, постійно виснажував своє тіло молитвами і постами, уникав будь-якого комфорту, ходив босоніж. Через те, що Теодор носив лише грубу волосінну одежу, прозвали його "Трихіна", тобто "волосінний". За свою сильну віру та благочестиве життя преподобний отримав від Господа дар чудотворення.

Церковний календар на 3 травня: відео

Народні прикмети

На ялинках багато шишок - чекайте хорошого урожаю хліба.

Земля суха - в цьому році буде поганий урожай.

Що не можна робити 3 травня