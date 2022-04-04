Церковный календарь на 5 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 5 апреля и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 5 апреля в церковном календаре

5 апреля церковь чтит память преподобномученика Никона, епископа и 199 учеников его. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 5 апреля – день памяти преподобномученика Никона, епископа и 199 учеников его

Во вторник, 5 апреля 2022 года, Церковь чтит память преподобномученика Никона, епископа и 199 учеников его.

Родился преподобномученик Никон в Неаполе в семье отца-язычника и матери-христианки. В юношеском возрасте Никон исповедовал язычество, служил воином, был очень храбрым и сильным. Однажды Никона вместе со всем отрядом оцепили враги. Перед лицом смертельной опасности вспомнил он наставления матери своей и стал молиться Богу, пообещав, что крестится в случае спасения. Спасшись от неизбежной смерти Никон отправляется на поиски священника. А это при гонениях за христианами было нелегким делом. Добрался Никон до острова Хиос, сошел там на высокую гору и провел 8 дней в молитве и посте. В видении явился ему ангел Божий и указал путь к священнику.

Направился тогда Никон на гору Ганос, где скрывались монахи и Феодосийский епископ. Именно от него принял Никон Таинство Крещения и Ангельский образ. Тогда он поселился в пещерном храме и стал настоящим примером для каждого монаха. Пробыл Никон на горе три года. Тогда взошло на епископа Феодосия откровение, которое должен он посвятить Никону во епископский сан. Сделав это, Феодосий умер, а 190 монахов вместе с новым епископом отправились в Сицилийскую область.

Волею Господа попали они в Неаполь, где к бывшему соратнику пришло 9 воинов. После беседы с епископом они уверовали во Христа, крестились и пошли вместе с ним и другими монахами в Сицилию. Прибыв туда, поселились они в пустынном месте у реки Асинос. Прошло много лет, и начались новые гонения за христианами. Правитель Сицилии Квинтиан получил известие, что на его земле живет епископ Никон и 199 монахов. Всех монахов схватили и обезглавили, а святителя отдали на страшные мучения. Сначала его избивали камнями, вырезали язык, а в конце обезглавили.

Тело епископа бросили в жертву зверям и птицам. Однако пастух, одержимый злым духом, ходил по этим местам, увидел тело Никона и сразу упал на землю, а дух вышел из него. Исцеленный пастух сразу побежал и рассказал об этом местным жителям. Они похоронили Никона и 199 монахов вместе с клиром.

Церковный календарь на 5 апреля: видео