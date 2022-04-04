Церковний календар на 5 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 5 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 5 квітня в церковному календарі

5 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобномученика Нікона, єпископа і 199 учнів його . Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 5 квітня — день пам’яті преподобномученика Нікона, єпископа і 199 учнів його

У вівторок, 5 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять преподобномученика Нікона, єпископа і 199 учнів його.

Народився преподобномученик Нікон в Неаполі в сім'ї батька-язичника і матері-християнки. В юнацькому віці Нікон сповідував язичництво, служив воїном, був надзвичайно хоробрим та сильним. Одного разу Нікона разом з усім загоном оточили вороги. Перед лицем смертельної небезпеки згадав він настанови матері своєї і почав молитися Богу, пообіцявши, що похреститься в разі порятунку. Врятувавшись від неминучої смерті Нікон вирушає на пошуки священника. А це за часів гонінь за християнами було нелегкою справою. Дістався Нікон до острова Хіос, зійшов там на високу гору та провів 8 днів в молитві та пості. В видінні явився до нього ангел Божий та вказав шлях до священника.

Попрямував тоді Нікон на гору Ганос, де ховалися ченці та єпископ Феодосій. Саме від нього прийняв Нікон Таїнство Хрещення та Ангельський образ. Тоді поселився він в печерному храмі та став справжнім прикладом для кожного ченця. Пробув Нікон на горі три роки. Тоді зійшло на єпископа Феодосія одкровення, що повинен він посвятити Нікона в єпископський сан. Зробивши це, Феодосій помер, а 190 ченців разом з новим єпископом відправилися до Сицилійської області.

Волею Господа потрапили вони до Неаполя, де до колишьного соратника прийшло 9 воїнів. Після бесіди з єпископом вони увірували в Христа, хрестилися та пішли разом з ним і 190 іншими ченцями до Сицилії. Прибувши туди, оселилися вони в пустельному місці поблизу річки Асінос. Минуло багато років і почалися нові гоніння за християнами. Правитель Сицилії Квінтіан отримав звістку, що на його землі живе єпископ Нікон та 199 ченців. Всіх ченців схопили та обезголовили, а святителя віддали на страшні муки. Спочатку його били камінням, вирізали язик, а в кінці обезголовили.

Тіло єпископа кинули на поталу звірам та птахам. Проте пастух, який був одержимий злим духом, ходив тими місцями, побачив тіло Нікона і відразу впав на землю, а дух вийшов з нього. Зцілений пастух відразу побіг і розповів про це місцевим жителям. Вони поховали Нікона та 199 ченців його разом з кліром.

Церковний календар на 5 квітня: відео