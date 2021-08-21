Церковный праздник 22 августа: день памяти апостола Матфия

Этот день по поверью предвещал завершение летнего тепла.
22 августа православная церковь почитает память святого апостола Матфея.
История праздника
Святой апостол Матфий родился в Вифлееме. С раннего детства он изучал Закон Божий по Священным Книгам под руководством святого Симеона. Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфий уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 учеников, которых Господь "посылал по два пред лицем".
После Вознесения Спасителя апостол Матфий был избран по жребию в число 12 апостолов. Позже он вместе с другими апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а потом проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Житие приписывает ему дар чудотворения, исцеления больных и изгнания бесов.
Много раз жизни Матфия угрожала опасность, но каждый раз он благополучно миновал ее. Но однажды беда не обошла его: синедрион приговорил проповедника за распространение христианства и приговорил к смерти. По одним сведениям, апостол был забит камнями, по другим — распят на кресте.
Народные традиции и приметы
В народе 22 августа прозвали Днем Матфея или Матфеем Змеесосом. Этот день связывали с жутким поверьем: якобы к коровьему вымени цепляются змеи и высасывают молоко (отсюда и прозвище святого). Поэтому скот старались не выпускать на пастбище. Хозяйки всегда пытались доить корову в одиночестве, чтобы "лишние глаза" не испортили корову.
Обычно 22 августа плохая погода, идет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи — длиннее. Воздух постепенно остывает. Считалось, что от этой даты заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матфея в народе ненастным.
- Ранний иней — к хорошему урожаю в следующем году.
- Ночь ясная, а росы утром не видно — к дождю.
- Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.
- Если молодой месяц хорошо на небе видно, то к концу августа будет жарко.
- Овес поспел — к хорошему урожаю орехов.
- Сильный ветер — зима будет холодной.
- Спокойная и тихая погода — к теплой осени и поздней зиме.
Что запрещено делать 22 августа
- Запрещено носить металлические украшения.
- Пить зелье из трав. По поверью, в этот день они выливают яд и могут нанести вред здоровью.
- Смотреть на месяц, в противном случае будет сильно болеть голова.
- Нельзя менять место работы или менять род деятельности.
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