Церковный праздник 22 августа: день памяти апостола Матфия

Этот день по поверью предвещал завершение летнего тепла.

22 августа православная церковь почитает память святого апостола Матфея.

История праздника

Святой апостол Матфий родился в Вифлееме. С раннего детства он изучал Закон Божий по Священным Книгам под руководством святого Симеона. Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфий уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 учеников, которых Господь "посылал по два пред лицем".

После Вознесения Спасителя апостол Матфий был избран по жребию в число 12 апостолов. Позже он вместе с другими апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а потом проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Житие приписывает ему дар чудотворения, исцеления больных и изгнания бесов.

Много раз жизни Матфия угрожала опасность, но каждый раз он благополучно миновал ее. Но однажды беда не обошла его: синедрион приговорил проповедника за распространение христианства и приговорил к смерти. По одним сведениям, апостол был забит камнями, по другим — распят на кресте.

Народные традиции и приметы

В народе 22 августа прозвали Днем Матфея или Матфеем Змеесосом. Этот день связывали с жутким поверьем: якобы к коровьему вымени цепляются змеи и высасывают молоко (отсюда и прозвище святого). Поэтому скот старались не выпускать на пастбище. Хозяйки всегда пытались доить корову в одиночестве, чтобы "лишние глаза" не испортили корову.

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Обычно 22 августа плохая погода, идет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи — длиннее. Воздух постепенно остывает. Считалось, что от этой даты заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матфея в народе ненастным.

Ранний иней — к хорошему урожаю в следующем году.

Ночь ясная, а росы утром не видно — к дождю.

Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.

Если молодой месяц хорошо на небе видно, то к концу августа будет жарко.

Овес поспел — к хорошему урожаю орехов.

Сильный ветер — зима будет холодной.

Спокойная и тихая погода — к теплой осени и поздней зиме.

Что запрещено делать 22 августа

Запрещено носить металлические украшения.

Пить зелье из трав. По поверью, в этот день они выливают яд и могут нанести вред здоровью.

Смотреть на месяц, в противном случае будет сильно болеть голова.

Нельзя менять место работы или менять род деятельности.

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