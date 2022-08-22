Церковне свято 22 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 22 серпня в церковному календарі

22 серпня вшановують пам’ять святого апостола Матфія. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 22 серпня — день пам’яті святого апостола Матфія

У понеділок, 22 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого апостола Матфія.

Святий апостол Матфій народився у Вифлеємі. Від раннього дитинства він вивчав Закон Божий по Священним Книгам під керівництвом святого Симеона. Коли Господь Ісус Христос явив Себе світові, святий Матфій увірував в Нього як в Месію, невідступно слідував за Ним і був обраний до числа 70 учнів, яких Господь "посилав по двох перед Себе".

Після Вознесіння Спасителя апостол Матфій був обраний за жеребом до числа 12 апостолів. Пізніше він разом з іншими апостолами від дванадцяти став свідком зішестя Святого Духа, а потім проповідував у Єрусалимі та Юдеї. Житіє приписує йому дар чудотворення, зцілення хворих і вигнання бісів.

Багато разів життю Матфія загрожувала небезпека, але кожного разу він щасливо минув її. Але одного разу біда не оминула його: синедріон засудив проповідника за поширення християнства і засудив до смерті. За одними даними, апостол був забитий каменями, за іншими - розіп'ятий на хресті.

Церковний календар на 22 серпня: відео

Народні прикмети

Ранній іній - до гарного врожаю наступного року.

Ніч ясна, а роси вранці не видно - до дощу.

Дощ цього дня передвіщає негоду до кінця літа.

Якщо молодий місяць добре на небі видно, то до кінця серпня буде жарко.

Овес достиг - до гарного урожаю горіхів.

Сильний вітер - зима буде холодною.

Спокійна і тиха погода - до теплої осені та пізньої зими.

Що не можна робити 22 серпня