Человеческие кости нашли возле Тернополя

Остатки передали на экспертизу.

В селе Городище, близ Тернополя, обнаружили скелетированные человеческие останки. Кости нашли во время ремонтных работ на автодороге М-30.

Об этом в четверг, 21 октября, информирует пресс-служба полиция области.

"Пообщавшись со старостой деревни, возникло предположение, что останки могут принадлежать жертве Второй мировой войны, ведь на этом участке проходила линия фронта. Так это или нет — должна подтвердить судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении

Об обнаруженных останках правоохранители сообщили сотрудников областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК.

Напомним, в Сети появилось видео с человеческими останками, на которых натолкнулись прохожие. По их словам, скелет человека нашла на кладбище для животных в городе Ахтырка Сумской области.

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