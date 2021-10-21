Школьникам в Одессе запретят пользоваться мобилками

Соответствующий документ депутаты решили разработать в течение ближайшего месяца.

В городском совете Одессы хотят запретить местным школьникам пользоваться мобильными телефонами в учебных заведениях. Мэрия планирует разработать соответствующие правила.

Об этом сообщает "Таймер".

Этот вопрос обсудили на заседании комиссии Одесского горсовета по вопросам образования.

Подняла тему одна из депутатов горсовета от ОПЗЖ. По ее словам, использование мобильных телефонов в школе сильно отвлекает учащихся, а также учителей, и так дальше продолжаться не может. Поэтому, подчеркнула она, необходимо придумать какие-то ограничения на использование учениками гаджетов в школах.

Предложение поддержали другие члены комиссии.

Как отметила руководитель городского департамента образования Елена Буйневич, просто забирать телефоны у детей перед началом урока, незаконно, поскольку они являются личной собственностью детей.

"Единственное, что можно сделать, это включить в правила внутреннего распорядка школ требование, чтобы перед началом урока дети выключали телефоны, или переводили их в беззвучный режим, а также прятали в рюкзаки или сумки", — сказала Буйневич.

Соответствующий документ депутаты решили разработать в течение ближайшего месяца.

Напомним, что школьники в Одессе смогут выйти из "дистанционки" и вернуться за парты уже с 1 ноября. Но это возможно при условии, если в учреждениях образования достигнут 100% вакцинации от COVID-19 среди педагогов.

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